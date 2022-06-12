Но без булочки с кунжутом. Открытие новой сети означает конец последних «правильных» «Макдоналдсов»

Экс-McDonald's в России начинает открывать рестораны под брендом «Вкусно и точка». Новый владелец сети заявил, что все франчайзи остановили работу. Корреспондент «Фонтанки» выяснил, что работавшие всю весну точки настоящего McDonald's на петербургских вокзалах ещё открыты, но уже дышат на ладан.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ресторанов по стране будет только больше, меню фастфуда пока осталось тем же, но цены, видимо, в ближайшем будущем повысят. Все эти новости журналисты смогли узнать на открытии нового ресторана «Вкусно и точка» в Москве. По словам владельца компании, которая владеет более чем 800 точками по всей стране, Александра Говора, алкоголя в экс-McDonald's можно не ждать, но введение вариативности вкусов в меню, в зависимости от региона, уже рассматривают.



Юридически изменения выглядят так. Юрлицо осталось прежним, но было переименовано из ООО «Макдоналдс» в ООО «Система ПБО». Его выручка в прошлом году превысила 75 млрд рублей. Гендиректор Олег Пароев сохранил свой пост. С 1 июня 2022 года к нему были присоединены две региональные «дочки»: петербургское ООО «СРП» (18,4 млрд рублей) и московское ООО «ЮРП» (13 млрд рублей). Также Олег Пароев не так давно был назначен гендиректором и ООО «ДВРП» (Владивосток, 644 млн рублей), которое изначально принадлежало Александру Говору. Основное юрлицо экс-франчайзи ООО «Гид» (Новокузнецк, 2 млрд рублей), на которое, в частности, до 2035 года были приобретены права на все смежные бренды «Макдоналдса» в России в регионах присутствия, сохранило прежнее руководство.

Новый крупнейший федеральный игрок рынка общепита рассказал журналистам, что купил бизнес за символическую плату и не планирует привлекать заемные средства на развитие сети. По его словам, экономический эффект от вложений будет заметен не ранее чем через полтора-два года. «Я задавал вопросы об изменении меню, но очень трудно было преодолеть стандарты корпорации, я уже дал команды проработать эти варианты: ближе к Кавказу, Сибири [будут] более острые блюда, в средней полосе — более мягкий вкус. Мы будем решать», — заявил новый владелец. Пока что все позиции в меню остались теми же, изменились только названия блюд, из которых убрали приставку «мак-».

Журналисты «Фонтанки» уже побывали в только что открытом в Москве обновленном ресторане. Как это выглядит внутри и чего ждать у нас, можно посмотреть тут. Об открытии «Вкусно и точка» в Петербурге пока официально ничего не известно. Собственные поиски истины «Фонтанки» позволили предположить, что первый ресторан этой сети откроется 20 июня. Туда уже активно набирают новых сотрудников.

По словам Говора, каждую неделю в России планируют открывать по 50–80 обновленных ресторанов. Где в этой очереди находится Петербург, владелец сети не уточнил, но добавил, что франчайзи свою работу уже прекратили.

Это стало неожиданностью. Ведь еще в середине марта работающие по франшизе McDonald's закрываться в Петербурге явно не собирались. Более того, рестораны набирали новых сотрудников, а их владелец и гендиректор компании «Развитие Рост» Михаил Полиновский говорил, что срока договора франшизы хватит больше чем на год. Конкретные даты он называть не стал, но на вопрос о том, когда истекает договор, ответил многообещающе: «Не скоро». По данным СПАРК, права на торговый знак у компании есть до 2032 года.

После новостей о закрытии франчайзи Полиновский давать комментарии «Фонтанке» отказался: «Добрый день. Без комментариев», отправив нашего корреспондента в PR-отдел компании. Там на звонок «Фонтанки» не ответили.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Всего в Петербурге было пять точек McDonald's, которые работали по франшизе. Две в аэропорту Пулково, еще три — на Московском, Балтийском и Финляндском ж/д вокзалах. «Фонтанка» успела побывать в двух ресторанах. Несмотря на открытые двери, они явно испытывают недостаток продукции. И главное — большие вывески «Макдоналдс» на них прикрыты тканью.



Так, в точках на Московском и Балтийском вокзалах совсем нет булочек: никакие бургеры заказать нельзя. Картошка есть, но никаких соусов к ней нет. Отсутствуют мягкое мороженое, молочные коктейли и апельсиновый сок.



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— Есть шримп-ролл, есть бигтейсти-ролл, есть наггетсы, креветки и сырные палочки, — бодро рапортует девушка за кассой.

— Никаких бургеров нет? Почему?

— Потому что нет булок. Кончились.

На все вопросы о перспективах сотрудники ресторанов отвечают грустно и коротко: «Пока работаем». Даже без ответов от Михаила Полиновского и его пресс-службы понятно, что у его «вокзальной» сети очень большие проблемы. Как минимум с поставками.

Алина Ампелонская, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

