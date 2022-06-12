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    Количество пострадавших в ДТП с каршерингом в центре Петербурга увеличилось до пяти

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    Медицинская помощь потребовалась 20-летнему студенту колледжа, который был за рулем «Фольксвагена», врезавшегося в фонарь, а потом и пешеходов.

    После допроса в полиции его увезли в городскую больницу №3, стало известно «Фонтанке» 12 июня.

    На тот момент в стационарах города уже были двое пострадавших: 20-летний пассажир каршеринга — в Мариинской, а одна из пешеходов, 28-летняя жительница Мурино, в тяжелом состоянии в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

    Еще одна пассажирка «Фольксвагена», 17-ти лет, скончалась от полученных травм, её только успели довезти до Мариинской больницы. Вторая женщина-пешеход 27 лет, самостоятельно обратилась в НИИ Скорой помощи с травмой руки, но после осмотра и оказания помощи была отпущена на амбулаторной лечение.

    «Фонтанка» писала, что авария произошла около 5 утра у дома 5 по Миллионной улице. Водитель, который, по предварительной информации, был нетрезв, не справился с управлением на набережной Лебяжьей канавки в сторону Мраморного переулка. Он врезался в столб наружного освещения, а потом машину отбросила на пешеходов. Одна из них от удара упала в Неву. ДТП попало на видео.

    Полиция возбудила уголовное дело по статье «нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

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