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    Смертельный заезд каршеринга по центру Петербурга, отправивший девушку в Неву, стал уголовным делом

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    2 комментария

    Полицейское следствие возбудило уголовное дело после аварии у Троицкого моста, в результате которой трое пострадали и один человек погиб. Об этом «Фонтанке» 11 июня сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

    20-летнему водителю каршерингового «Фольксвагена Поло» вменяют нетрезвое нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Погибла 17-летняя пассажирка автомобиля. Ещё один пассажир, который на год старше водителя, госпитализирован с ушибом мозга.

    Травмы получили две девушки-пешехода — в момент аварии они были на тротуаре Дворцовой набережной. Одна, по словам очевидца, чудом увернулась от вылетевшей с дороги машины. Медицинскую помощь ей оказали на месте. Вторая упала в Неву. Её увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

    Заезд каршеринга, который боком пронёсся мимо Троицкого моста и влетел в фонарный столб, отскочив в пешеходов, попал на видео.

    По первоначальным данным полиции, за рулём каршеринга сидел нетрезвый курсант военного вуза. Есть также неподтверждённая версия, что молодой человек — четверокурсник колледжа.

    «Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении водителя», — сообщили в ГУ МВД.

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    Комментарии (2)

    275170895
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    Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей карты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    265897546
    Россиян должно быть больше... (с)
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