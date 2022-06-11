Смертельный заезд каршеринга по центру Петербурга, отправивший девушку в Неву, стал уголовным делом

Полицейское следствие возбудило уголовное дело после аварии у Троицкого моста, в результате которой трое пострадали и один человек погиб. Об этом «Фонтанке» 11 июня сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

20-летнему водителю каршерингового «Фольксвагена Поло» вменяют нетрезвое нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Погибла 17-летняя пассажирка автомобиля. Ещё один пассажир, который на год старше водителя, госпитализирован с ушибом мозга.



Травмы получили две девушки-пешехода — в момент аварии они были на тротуаре Дворцовой набережной. Одна, по словам очевидца, чудом увернулась от вылетевшей с дороги машины. Медицинскую помощь ей оказали на месте. Вторая упала в Неву. Её увезли в больницу в тяжёлом состоянии.