    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, зап

    762мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd57.78eur60.97
    МакДональдз - Вкусно и точка10 закрытых парков СПбКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Вкусно и точка». McDonald's сменил название в России и начинает открывать рестораны

    5535
    10 комментариев

    Сеть ресторанов McDonald's в России будет называться «Вкусно и точка». Первое заведение с таким именем открыло свои двери для посетителей в Москве 12 июня.

    Я рад представить наше новое название — «Вкусно и точка», — рассказал журналистам гендиректор компании в России Олег Пароев у ресторана на «Пушкинской». Всего в столице в воскресенье откроются 15 точек.

    Пароев занимал пост гендиректора McDonald’s и до продажи компании.

    О приостановке работы в России McDonald’s заявил 14 марта. Через несколько дней стало известно о её продаже. Новый владелец McDonald's предприниматель Александр Говор заявил, что обновленные рестораны будут открываться в России со скоростью 50–80 точек питания в неделю. Количество ресторанов в стране Говор собирается увеличить с 850 до 1000.

    До 2 июня компания-преемник носила название ООО «Макдоналдс». Сейчас название изменено на ООО «Система ПБО». Преемник сменил не только название, но и логотип. Красный круг и две оранжевых палочки на тёмно-зеленом фоне по задумке символизируют бургер и картошку фри.

    Когда откроется экс-«Макдоналдс» в Петербурге и что в нем изменится, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (10)

    SKP(тм)
    Плохое название, и точка.
    savushkindim
    похоже что хотели Вкусно и точка У😀
    Piter Russo
    После запуска всех точек, надо делать ребрендинг.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close