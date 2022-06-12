«Вкусно и точка». McDonald's сменил название в России и начинает открывать рестораны

Сеть ресторанов McDonald's в России будет называться «Вкусно и точка». Первое заведение с таким именем открыло свои двери для посетителей в Москве 12 июня.

Я рад представить наше новое название — «Вкусно и точка», — рассказал журналистам гендиректор компании в России Олег Пароев у ресторана на «Пушкинской». Всего в столице в воскресенье откроются 15 точек.

Пароев занимал пост гендиректора McDonald’s и до продажи компании.

О приостановке работы в России McDonald’s заявил 14 марта. Через несколько дней стало известно о её продаже. Новый владелец McDonald's предприниматель Александр Говор заявил, что обновленные рестораны будут открываться в России со скоростью 50–80 точек питания в неделю. Количество ресторанов в стране Говор собирается увеличить с 850 до 1000.