Передачу Гребенщикова «Аэростат» сняли с эфира на «Нашем радио». Козырев прописал механизм

Передачу Бориса Гребенщикова «Аэростат» не выпустят на «Нашем радио». Об этом 10 июня написал в соцсетях основатель «Нашего радио» и его бывший генпродюсер Михаил Козырев.



Днем ранее лидер группы «Аквариум» объявил, что его передача теперь будет выходить на «Нашем радио». Анонс появился и на сайте радио, но всего на несколько часов.

