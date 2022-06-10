Передачу Гребенщикова «Аэростат» сняли с эфира на «Нашем радио». Козырев прописал механизм

Передачу Бориса Гребенщикова «Аэростат» не выпустят на «Нашем радио». Об этом 10 июня написал в соцсетях основатель «Нашего радио» и его бывший генпродюсер Михаил Козырев.
Днем ранее лидер группы «Аквариум» объявил, что его передача теперь будет выходить на «Нашем радио». Анонс появился и на сайте радио, но всего на несколько часов.
По словам Михаила Козырева, на радио была организована атака из-за пацифистских высказываний музыканта. В «патриотических» пабликах давали инструкции, как помешать выходу передачи: писать обращения в МВД и гневные комментарии на сайт «Нашего радио». Как действуют подобные механизмы, «Фонтанка» подробно описывала ранее — например, их использовали, чтобы помешать выступить на фестивале «Стереолето» певице Маниже.
Продюсер Михаил Козырев подробно описал ход событий после публикации анонса «Аэростата» на «Нашем радио».
«Что произошло за один день?
— В соцсетях разразился шквал призывов протестовать против выхода передачи БГ на «Нашем радио»;
— утром позвонили из прокуратуры и сказали, что придут на станцию с проверкой;
— на соцсети и сайт радиостанции началась атака «возмущённых» слушателей;
— руководство станции приняло решение отменить премьеру и извинилось перед Гребенщиковым».
Передача «Аэростат» — еженедельная авторская программа Бориса Гребенщикова, в которой он рассказывает о любимых группах и музыкантах. Она выходила на «Радио России» и радио «Культура» с 2005 года. После высказываний музыканта против действий России на Украине ее сняли с эфира.
Ранее «Фонтанке» стало известно, что представители силового ведомства рекомендовали отменить концерт «Би-2» в Петербурге.