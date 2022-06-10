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    В ПМЭФ-2022 примут участие представители Индии и ОАЭ

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    1 комментарий

    Участие в Петербургском экономическом форуме планируют принять представители Индии и ОАЭ. Об этом 10 июня сообщают РИА Новости и ТАСС.

    На ПМЭФ-2022 собирается прибыть глава министерства здравоохранения Индии Мансух Мандавия, утверждает РИА Новости.

    От Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) собирается прибыть делегация во главе с министром по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмедом аз-Зейуди.

    Также на ПМЭФ в 2022 году планируют приехать глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Ранее сообщалось, что принять участие в ПМЭФ-2022 намерены представители 69 стран, в том числе Украины и США. Однако окончательный список гостей не опубликован. Главная тема форума звучит как «Новый мир — новые возможности», он состоится 15–18 июня.

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    Комментарии (1)

    275050242
    Ну вот, а кричали что никто не приедет.
    Еще талибы*(запрещёны во многих странах мира (включая Россию)) будут точно.
    Кворум есть.
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