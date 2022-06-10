В ПМЭФ-2022 примут участие представители Индии и ОАЭ

Участие в Петербургском экономическом форуме планируют принять представители Индии и ОАЭ. Об этом 10 июня сообщают РИА Новости и ТАСС.
На ПМЭФ-2022 собирается прибыть глава министерства здравоохранения Индии Мансух Мандавия, утверждает РИА Новости.
От Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) собирается прибыть делегация во главе с министром по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмедом аз-Зейуди.
Также на ПМЭФ в 2022 году планируют приехать глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее сообщалось, что принять участие в ПМЭФ-2022 намерены представители 69 стран, в том числе Украины и США. Однако окончательный список гостей не опубликован. Главная тема форума звучит как «Новый мир — новые возможности», он состоится 15–18 июня.