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    На процессе по делу о ревности и кислоте в Петербурге подсудимый захотел увидеть не бывшую девушку, а её парня

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    Октябрьский районный суд Петербурга начал рассматривать дело о нападении с кислотой, оставившей неизгладимые следы на теле 16-летней девушки. Не простивший ей расставание Кот рассчитывает снова взглянуть в лицо сопернику.

    Как передаёт корреспондент «Фонтанки», первое заседание по делу Даниила Кота, назначенное на 9 июня, закончилось, едва начавшись. Подсудимый с идеально прямой спиной выслушал предъявленное обвинение.

    В суде также заслушали показания потерпевшей и её матери. Сама девушка в суд не пришла. Как не пришел и молодой человек, который стал камнем преткновения в отношениях расставшихся. Вот его-то и захотел увидеть обвиняемый — просьбу передал через адвоката.

    Заседание отложили для повторного вызова свидетеля. Сам он перед началом процесса извещал, что находится за пределами Петербурга и в ближайшее время возвращаться не планирует.

    Отметим, что потерпевшая просит взыскать в качестве компенсации за моральные страдания с Кота 20 миллионов рублей.

    Подробности — в тексте «Фонтанки».

    24-летний Даниил Кот содержится под стражей с 12 декабря прошлого года, после того как был задержан за то, что облил свою бывшую девушку кислотой. Перед арестом он рассказывал суду о неразделённых чувствах и неудавшемся суициде. Девушка в это время лежала в коме. Уголовное дело было возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести. Позднее его переквалифицировали на тяжкий вред, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица (часть 2 статьи 111 УК).

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