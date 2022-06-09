На процессе по делу о ревности и кислоте в Петербурге подсудимый захотел увидеть не бывшую девушку, а её парня

Октябрьский районный суд Петербурга начал рассматривать дело о нападении с кислотой, оставившей неизгладимые следы на теле 16-летней девушки. Не простивший ей расставание Кот рассчитывает снова взглянуть в лицо сопернику.
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», первое заседание по делу Даниила Кота, назначенное на 9 июня, закончилось, едва начавшись. Подсудимый с идеально прямой спиной выслушал предъявленное обвинение.
В суде также заслушали показания потерпевшей и её матери. Сама девушка в суд не пришла. Как не пришел и молодой человек, который стал камнем преткновения в отношениях расставшихся. Вот его-то и захотел увидеть обвиняемый — просьбу передал через адвоката.
Заседание отложили для повторного вызова свидетеля. Сам он перед началом процесса извещал, что находится за пределами Петербурга и в ближайшее время возвращаться не планирует.
Отметим, что потерпевшая просит взыскать в качестве компенсации за моральные страдания с Кота 20 миллионов рублей.
Подробности — в тексте «Фонтанки».