На процессе по делу о ревности и кислоте в Петербурге подсудимый захотел увидеть не бывшую девушку, а её парня

Октябрьский районный суд Петербурга начал рассматривать дело о нападении с кислотой, оставившей неизгладимые следы на теле 16-летней девушки. Не простивший ей расставание Кот рассчитывает снова взглянуть в лицо сопернику.



Как передаёт корреспондент «Фонтанки», первое заседание по делу Даниила Кота, назначенное на 9 июня, закончилось, едва начавшись. Подсудимый с идеально прямой спиной выслушал предъявленное обвинение.

