Обливший кислотой девушку в Петербурге готовится к суду с тяжкой статьёй и иском в 20 млн

Дело о нападении с кислотой в центре Петербурга, в результате которого обезображенной оказалась 16-летняя девушка, поступило в Октябрьский районный суд. Её ревнивому ухажёру утяжелили статью.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 23 мая, дело Даниила Кота зарегистрировано в Октябрьской суде, материалы переданы судье. По версии следствия, 24-летний Кот 10 декабря прошлого года вылил из бутылки серную кислоту на 16-летнюю знакомую, которая шла по набережной канала Грибоедова вместе со своим молодым человеком.
Ядовитая жидкость попала на голову, лицо, шею, тело, руки, пострадали глаза. Пострадавшую госпитализировали, к концу декабря её вывели из комы. Она получила ожоги 11% тела, потребовались пластика. Через два дня после случившегося Кот был арестован. Он признался, что за его действиями стояла месть возлюбленной — платонической и неверной.
Изначально ревнивцу вменили умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (112 УК). В финальной версии обвинение серьёзнее: причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью. Санкции второй части статьи 111 УК предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Прокурор в рамках уголовного дела требует взыскать с Даниила Кота 20 млн рублей — в такую сумму оценили моральный вред, причинённый девушке.