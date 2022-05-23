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    Обливший кислотой девушку в Петербурге готовится к суду с тяжкой статьёй и иском в 20 млн

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    3 комментария

    Дело о нападении с кислотой в центре Петербурга, в результате которого обезображенной оказалась 16-летняя девушка, поступило в Октябрьский районный суд. Её ревнивому ухажёру утяжелили статью.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 23 мая, дело Даниила Кота зарегистрировано в Октябрьской суде, материалы переданы судье. По версии следствия, 24-летний Кот 10 декабря прошлого года вылил из бутылки серную кислоту на 16-летнюю знакомую, которая шла по набережной канала Грибоедова вместе со своим молодым человеком.

    Ядовитая жидкость попала на голову, лицо, шею, тело, руки, пострадали глаза. Пострадавшую госпитализировали, к концу декабря её вывели из комы. Она получила ожоги 11% тела, потребовались пластика. Через два дня после случившегося Кот был арестован. Он признался, что за его действиями стояла месть возлюбленной — платонической и неверной.

    Изначально ревнивцу вменили умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (112 УК). В финальной версии обвинение серьёзнее: причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью. Санкции второй части статьи 111 УК предусматривают до 10 лет лишения свободы.

    Прокурор в рамках уголовного дела требует взыскать с Даниила Кота 20 млн рублей — в такую сумму оценили моральный вред, причинённый девушке.

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    Комментарии (3)

    Cashmare
    коты столько не живут, гуманней было бы усыпить.
    Znatok78
    Ничего себе средняя тяжесть, две недели из комы выводили. Я не понимаю, почему этот не покушение на убийство?
    своих не бросаем
    перед посадкой, так же облить
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