Облитая кислотой в центре Петербурга 16-летняя девушка вышла из комы

«На сегодня врачи характеризуют состояние пострадавшей от нападения как средней степени тяжести. Девочка находится в сознании, принимает пищу и готовится к следующим этапам операции», — рассказал пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка Александр Попейко.

16-летняя девушка вместе со своим 19-летним молодым человеком подверглась нападению бывшего парня на набережной канала Грибоедова 10 декабря. 24-летний Даниил Кот признался, что выплеснул на пару разбавленную водой серную кислоту из мести платонической возлюбленной.