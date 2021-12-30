Облитая кислотой в центре Петербурга 16-летняя девушка вышла из комы

«На сегодня врачи характеризуют состояние пострадавшей от нападения как средней степени тяжести. Девочка находится в сознании, принимает пищу и готовится к следующим этапам операции», — рассказал пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка Александр Попейко.
16-летняя девушка вместе со своим 19-летним молодым человеком подверглась нападению бывшего парня на набережной канала Грибоедова 10 декабря. 24-летний Даниил Кот признался, что выплеснул на пару разбавленную водой серную кислоту из мести платонической возлюбленной.
Содержимое бутылки оказалось в основном на девушке. Её госпитализировали с химическими ожогами: кислота попала на голову, лицо, шею, тело и руки, пострадали глаза. Через неделю после случившегося она всё ещё находилась в состоянии медикаментозной комы.