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Облитая кислотой в центре Петербурга 16-летняя девушка вышла из комы

Девушку-подростка, на которую выплеснул разбавленную серную кислоту бывший молодой человек, вывели из состояния медикаментозного сна. Об этом «Фонтанке» 30 декабря сообщили в аппарате детского омбудсмена в Петербурге Анны Митяниной.

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«На сегодня врачи характеризуют состояние пострадавшей от нападения как средней степени тяжести. Девочка находится в сознании, принимает пищу и готовится к следующим этапам операции», — рассказал пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка Александр Попейко.

16-летняя девушка вместе со своим 19-летним молодым человеком подверглась нападению бывшего парня на набережной канала Грибоедова 10 декабря. 24-летний Даниил Кот признался, что выплеснул на пару разбавленную водой серную кислоту из мести платонической возлюбленной.

Содержимое бутылки оказалось в основном на девушке. Её госпитализировали с химическими ожогами: кислота попала на голову, лицо, шею, тело и руки, пострадали глаза. Через неделю после случившегося она всё ещё находилась в состоянии медикаментозной комы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Alex000
Вот, мы тут по самому событию обсуждали - можно ли снегом забрасывать или водой смывать. Серная там была. Нельзя. Хорошо, не концентрированная, концентрированная при контакте с водой... ну, травмы были бы ещё серьёзнее.
261844081
Так а с нападавшим что? Что ему предъявили? Сидит ли в СИЗО такой пациент?
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