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    Выливший кислоту на бывшую девушку в центре Петербурга требует личной встречи с соперником

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    1 комментарий

    Октябрьский районный суд Петербурга начал рассматривать дело о нападении с кислотой, оставившей неизгладимые следы на теле 16-летней девушки. Не простивший ей расставание Кот рассчитывает снова взглянуть в лицо сопернику.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Как передаёт корреспондент «Фонтанки», первое заседание по делу Даниила Кота, назначенное на 9 июня, закончилось, едва начавшись. Подсудимый с идеально прямой спиной выслушал предъявленное обвинение, его отношение к перечню травм 16-летней возлюбленной выразила разве что дёрнувшаяся бровь.

    Ему, вероятно, есть чем поделиться с общественностью. Через адвоката он передал: «Никаких интервью, ничего не говорите, всё сам», но первое заседание подходящим для этого не счёл.

    Как следует из показаний потерпевшей и её матери, оглашённых в суде, девушку и Даниила в апреле прошлого года свёл интернет. Встретились через месяц, провстречались около полугода. Дальше лёгкой романтики не зашли, от переезда к молодому человеку отговорила мама.

    Также в Сети девушка познакомилась с 18-летним Матвеем. Завязалась переписка, возникли чувства. О разрыве она объявила Даниилу лично, приехав к нему в Тверь.

    Он расставаться не пожелал. Согласно показаниям, вскоре сам объявился в Петербурге, обрывал телефоны, чередуя признания в любви с угрозами слить переписку. Звонил не только девушке, но также её матери и новому парню, о чём тот говорил «Фонтанке».

    «Я его испугалась, ускорила шаг, подталкивая Матвея. У меня был перцовый баллончик — передала его из рук в руки Матвею. Не помню, как Кот догнал. Помню, как по мне начала течь жидкость: с головы по лицу и вниз. Стало жечь, я остановилась от боли, кричала... Когда открыла глаза, Кота не было», — описывала потерпевшая вечер 10 декабря прошлого года, когда на выходе из тату-салона на набережной канала Грибоедова её и нового молодого человека подстерёг ревнивый бывший, выследивший пару с помощью соцсетей девушки.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    В качестве компенсации за моральные страдания с Кота просят взыскать 20 миллионов рублей.

    Потерпевшая на первое заседание не пришла. И если на встрече с ней подсудимый не настаивал, то своего соперника хочет видеть в зале.

    «Просит допросить Матвея Михайловича лично, в судебном заседании», — перевёл адвокат невнятное бормотание из-за решётки, которое последовало на вопрос об оглашении показаний свидетеля в его отсутствие.

    Заседание отложили для повторного вызова свидетеля. Сам он перед началом процесса извещал, что находится за пределами Петербурга и в ближайшее время возвращаться не планирует.

    24-летний Даниил Кот содержится под стражей с 12 декабря прошлого года. Перед арестом он рассказывал суду о неразделённых чувствах и неудавшемся суициде. Девушка в это время лежала в коме. Уголовное дело было возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести. Позднее его переквалифицировали на тяжкий вред, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица (часть 2 статьи 111 УК).

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (1)

    klaus-khoffman
    Отправлять под конвоем на стройку новых железных дорого. Сегодня как раз Фонтанка писала, что не хватает пропускных способностей на Востоке страны.
    А то дадут срок и будет за счёт налогоплательщиков сидеть.
    А сколько можно было дорог построить в Сибири за счёт дормаедов этих.
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