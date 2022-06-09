Беглов: Наши проблемы не те, что у жителей Мариуполя

Губернатор Александр Беглов заявил, что помощь Мариуполю не повлияет на развитие Петербурга. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 8 июня.

По словам Беглова, у петербургского бюджета есть «подушка безопасности». «Что касается средств, то не всё измеряется деньгами. На выполнение социальных обязательств перед петербуржцами и на планы развития города не повлияет помощь Мариуполю», — сказал губернатор и добавил, что в этом вопросе его поддержали и депутаты Законодательного собрания. Он заметил, что Петербург всегда помогал тем, кто остался в беде. «Да, Мариуполь сейчас разрушен, но важно кто его восстанавливает — это делает Россия. Никакие западные организации не занимаются этим процессом», — заявил Беглов.