    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-в

    761мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.23eur63.94
    350-летие Петра ПервогоОпять отменаПисьма из военкоматаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Беглов: Наши проблемы не те, что у жителей Мариуполя

    703

    Губернатор Александр Беглов заявил, что помощь Мариуполю не повлияет на развитие Петербурга. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 8 июня.

    По словам Беглова, у петербургского бюджета есть «подушка безопасности». «Что касается средств, то не всё измеряется деньгами. На выполнение социальных обязательств перед петербуржцами и на планы развития города не повлияет помощь Мариуполю», — сказал губернатор и добавил, что в этом вопросе его поддержали и депутаты Законодательного собрания. Он заметил, что Петербург всегда помогал тем, кто остался в беде. «Да, Мариуполь сейчас разрушен, но важно кто его восстанавливает — это делает Россия. Никакие западные организации не занимаются этим процессом», — заявил Беглов.

    Он отметил, что после того, как Петербург отправил в Мариуполь четыре автобуса и полевые кухни с гречей и тушенкой, там уже появилось другое настроение. «У нас есть много своих проблем, но это не те проблемы, которые переживают жители Мариуполя <…> Мы будем делиться с ними. Я уверен, что жители нашего города поддержат», — подчеркнул Беглов.

    Глава Петербурга заявил помимо прочего, что город поможет восстановить Мариуполю драмтеатр и филармонию, а также организует вольеры для бездомных собак.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов 1 июня подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем. Он анонсировал, что петербургские власти помогут с восстановлением Октябрьского района города.

    Северная столица обязалась помочь городу. Оценить масштабы разрушений в Мариуполе можно на видео, опубликованном в начале июня Следственным комитетом РФ.

    6 июня к берегам Азовского моря прибыли специалисты и строительная техника из Петербурга.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний

    close