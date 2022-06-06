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    Мариупольцев прокатили на петербургских автобусах и раздали им гуманитарную помощь

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    6 комментариев

    Жители Мариуполя получили гуманитарную помощь от своего города-побратима Петербурга. Ее раздавали в привезенных из Северной столицы пассажирских автобусах, об этом 6 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

    Фото: Пресс-служба Смольного
    Фото: Пресс-служба Смольного
    Фото: Пресс-служба Смольного
    Фото: Пресс-служба Смольного
    Фото: Пресс-служба Смольного
    Фото: Пресс-служба Смольного
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    Первая колонна со спецтехникой из города на Неве прибыла к берегам Азовского моря в понедельник. Специалисты займутся восстановлением Октябрьского района.

    Сегодня же в рейс вышли первые четыре пассажирских автобуса, в них людям раздавали коробки с гумпомощью, которой, по словам Александра Беглова, было доставлено 7,5 тонны. На автобусах виднеется надпись «Санкт-Петербург и Мариуполь — города-побратимы».

    О том, что в первую очередь будут восстанавливать в Мариуполе, ранее рассказал Беглов. По его словам, к учебному году подготовят три садика и три школы.

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    Комментарии (6)

    Эд Хэммет
    До 24 февраля мариупольцам гуманитарная помощь как то не требовалась. Чего-чего, а продуктов там было в изобилии.
    dragvs
    Страна занимается дорогостоящим восстановлением из руин украинского города. Я правильно понимаю что в России уже все проблемы решены?
    kоt-obormot
    Жили люди, не тужили...
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