Мариупольцев прокатили на петербургских автобусах и раздали им гуманитарную помощь

Жители Мариуполя получили гуманитарную помощь от своего города-побратима Петербурга. Ее раздавали в привезенных из Северной столицы пассажирских автобусах, об этом 6 июня сообщили в пресс-службе Смольного.
Первая колонна со спецтехникой из города на Неве прибыла к берегам Азовского моря в понедельник. Специалисты займутся восстановлением Октябрьского района.
Сегодня же в рейс вышли первые четыре пассажирских автобуса, в них людям раздавали коробки с гумпомощью, которой, по словам Александра Беглова, было доставлено 7,5 тонны. На автобусах виднеется надпись «Санкт-Петербург и Мариуполь — города-побратимы».
О том, что в первую очередь будут восстанавливать в Мариуполе, ранее рассказал Беглов. По его словам, к учебному году подготовят три садика и три школы.