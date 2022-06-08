Суд заменил Любови Соболь* исправительные работы по «квартирному делу» на реальный срок

Симоновский суд Москвы заменил Любови Соболь* (признана СМИ-иноагентом) наказание в виде исправительных работ на реальное лишение свободы. Такое решение было принято по делу о проникновении в квартиру к тёще предполагаемого сотрудника ФСБ, которого политик Алексей Навальный назвал соучастником его отравления.
«Только что Симоновский районный суд заменил Любови (Соболь. — Прим. ред.) исправительные работы по «делу Кудрявцева» на реальное лишние свободы в исправительной колонии общего режима сроком на четыре месяца», — сообщил 8 июня адвокат Владимир Воронин в своих соцсетях.
Напомним, в апреле 2021 года суд назначил Любови Соболь год исправительных работ условно с удержанием 10% дохода в пользу государства. В ноябре того же года ФСИН попросила заменить условные исправительные работы на реальные, что было сделано в начале декабря.
Уголовное дело против Соболь по второй части 139-й статьи УК РФ (проникновение в жилище с применением насилия) было возбуждено 25 декабря 2020 года.
В конце 2020 года Алексей Навальный опубликовал видеозапись, в которой назвал Кудрявцева «соучастником» своего отравления. Впоследствии Соболь отправилась в Новокосино по месту прописки Кудрявцева. По версии следствия, она схватила тёщу предполагаемого фээсбэшника за руку и оттолкнула от входной двери плечом, а затем незаконно проникла в помещение жилища, обошла его и скрылась.
С октября прошлого года оппозиционерка находится в федеральном розыске. В базе данных МВД значилось, что она «разыскивается по статье Уголовного кодекса», но не уточнялось по какой именно.
*Включена Минюстом в перечень СМИ-иноагентов