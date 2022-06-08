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    Беглов – о Мариуполе: Я знаю, что такое разрушенный город

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    8 комментариев

    Октябрьский район Мариуполя продолжают расчищать от завалов и мусора с помощью техники и специалистов из Петербурга. Идет и благоустройство строительного городка, который станет базой для делегации из Северной столицы, помогающей восстанавливать город-побратим.

    О ходе работ высказался и губернатор Александр Беглов, который вспомнил собственный опыт из советских времен.

    «Работы по расчистке завалов должны идти оперативно. Я знаю, что такое разрушенный город. В советские времена мне довелось участвовать в восстановлении Армении после землетрясения. Каждый день на счету. Здесь уместно вспомнить и то, как ленинградцы в первую блокадную весну вышли на расчистку города, невзирая на слабость. Уверен, мы справимся», – цитирует градоначальника пресс-служба Смольного.

    Накануне стало известно, что специалисты петербургского «Водоканала» приступили к восстановлению водоснабжения Мариуполя. В городе уже ходят присланные с берегов Невы пассажирские автобусы.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов 1 июня подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем. До этого он анонсировал, что петербургские власти помогут с восстановлением Октябрьского района занятого российскими войсками города. 6 июня к берегам Азовского моря прибыли специалисты и строительная техника из Северной столицы.

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    Комментарии (8)

    Sonata
    "Я знаю, что такое разрушенный город". И петербуржцы это знают, да.
    tochilshik
    ну конечно.мы именно в таком живем.а зимой так еще и в не убранном.но Марипуполь важнее,губер зависим не от нас а от хозяина.надо выслуживаться.
    Slava_Rossii
    Что же Беглов, обладая такими впечатлениями и опытом, не разгребал Петербург от снега в первый же снегопад? Или это другое?
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