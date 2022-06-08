Беглов – о Мариуполе: Я знаю, что такое разрушенный город

Октябрьский район Мариуполя продолжают расчищать от завалов и мусора с помощью техники и специалистов из Петербурга. Идет и благоустройство строительного городка, который станет базой для делегации из Северной столицы, помогающей восстанавливать город-побратим.



О ходе работ высказался и губернатор Александр Беглов, который вспомнил собственный опыт из советских времен.

