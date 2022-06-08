Беглов – о Мариуполе: Я знаю, что такое разрушенный город

Октябрьский район Мариуполя продолжают расчищать от завалов и мусора с помощью техники и специалистов из Петербурга. Идет и благоустройство строительного городка, который станет базой для делегации из Северной столицы, помогающей восстанавливать город-побратим.
О ходе работ высказался и губернатор Александр Беглов, который вспомнил собственный опыт из советских времен.
«Работы по расчистке завалов должны идти оперативно. Я знаю, что такое разрушенный город. В советские времена мне довелось участвовать в восстановлении Армении после землетрясения. Каждый день на счету. Здесь уместно вспомнить и то, как ленинградцы в первую блокадную весну вышли на расчистку города, невзирая на слабость. Уверен, мы справимся», – цитирует градоначальника пресс-служба Смольного.
Накануне стало известно, что специалисты петербургского «Водоканала» приступили к восстановлению водоснабжения Мариуполя. В городе уже ходят присланные с берегов Невы пассажирские автобусы.