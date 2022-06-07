Сотрудники «Водоканала» Петербурга начали восстанавливать водоснабжение Мариуполя

В Мариуполе началось восстановление водоснабжения города, этим занимаются специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», рассказали в пресс-службе Смольного.
Сейчас продолжаются работы на территории строительного городка, где разместится база петербургской делегации. Он находится на бывшей автобазе мариупольского порта. Петербургским специалистам помогают 200 добровольцев из Мариуполя.
Ранее депутаты ЗакСа согласовали открытие представительства Петербурга в Мариуполе. Кроме того, они одобрили выдачу грантов НКО, которые займутся восстановлением города-побратима.