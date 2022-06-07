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    Сотрудники «Водоканала» Петербурга начали восстанавливать водоснабжение Мариуполя

    1966
    9 комментариев

    В Мариуполе началось восстановление водоснабжения города, этим занимаются специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», рассказали в пресс-службе Смольного.

    Сейчас продолжаются работы на территории строительного городка, где разместится база петербургской делегации. Он находится на бывшей автобазе мариупольского порта. Петербургским специалистам помогают 200 добровольцев из Мариуполя.

    Ранее депутаты ЗакСа согласовали открытие представительства Петербурга в Мариуполе. Кроме того, они одобрили выдачу грантов НКО, которые займутся восстановлением города-побратима.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов 1 июня подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем. До этого он анонсировал, что петербургские власти помогут с восстановлением Октябрьского района занятого российскими войсками города. 6 июня к берегам Азовского моря прибыли специалисты и строительная техника из Северной столицы.

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    Комментарии (9)

    Денеб
    А что, Мариуполь стал российским?
    xepnuminu
    мариуполя нет уже от слова совсем
    а эти воду типа решили гнать куда.

    хе-хе.
    Ruticon
    идиотизм какой-то, система водоснабжения Санкт-Петербурга на ладан дышит, а они все играются в величие.
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