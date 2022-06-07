Вторая ложка мимо. Суд снова встал на сторону «Фонтанки» в многомиллионном иске петербургского поставщика питания

Второй заход в суд не принёс ожидаемого результата комбинату социального питания Красносельского района. Ущерб репутации в материалах «Фонтанки» снова не найден.
Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы согласился с выводами суда первой инстанции. В жалобе АО «Комбинат социального питания Красносельского района» отказано 7 июня.
Петербургский поставщик питания в школьные столовые в апелляционной жалобе утверждал, что корреспондент не находился в пищеблоке на Наличной, 32. Однако нахождение журналиста по этому адресу было подтверждено фото, видео- и аудиозаписями.
Также представитель КСП Красносельского района заявлял, что зафиксированные Роспотребнадзором нарушения на предприятии не нашли отражения в суде. Однако почему-то ссылался на Октябрьский районный суд, где рассматривалось дело, про которое в материалах «Фонтанки» вообще не шло речи, но при этом Красносельский районный суд оштрафовал КСП на 200 тысяч, что легко подтверждается базой судебных решений. О чем и рассказывала «Фонтанка».
Представитель АО «Комбинат социального питания Красносельского района» надеялся взыскать с редакции «Фонтанки» 14,5 млн рублей за подпорченную репутацию. Несмотря на то, что и Красносельский КСП, и «АЖУР-Медиа» (юрлицо «Фонтанки») зарегистрированы в Петербурге, судебный процесс проходил в Москве. Подробнее о том, почему иск был подан в столичный суд и кто из СМИ ещё выступил ответчиком, читайте в материале «Подано с аппетитом».