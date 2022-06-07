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    Вторая ложка мимо. Суд снова встал на сторону «Фонтанки» в многомиллионном иске петербургского поставщика питания

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    4 комментария

    Второй заход в суд не принёс ожидаемого результата комбинату социального питания Красносельского района. Ущерб репутации в материалах «Фонтанки» снова не найден.

    Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы согласился с выводами суда первой инстанции. В жалобе АО «Комбинат социального питания Красносельского района» отказано 7 июня.

    Петербургский поставщик питания в школьные столовые в апелляционной жалобе утверждал, что корреспондент не находился в пищеблоке на Наличной, 32. Однако нахождение журналиста по этому адресу было подтверждено фото, видео- и аудиозаписями.

    Также представитель КСП Красносельского района заявлял, что зафиксированные Роспотребнадзором нарушения на предприятии не нашли отражения в суде. Однако почему-то ссылался на Октябрьский районный суд, где рассматривалось дело, про которое в материалах «Фонтанки» вообще не шло речи, но при этом Красносельский районный суд оштрафовал КСП на 200 тысяч, что легко подтверждается базой судебных решений. О чем и рассказывала «Фонтанка».

    Представитель АО «Комбинат социального питания Красносельского района» надеялся взыскать с редакции «Фонтанки» 14,5 млн рублей за подпорченную репутацию. Несмотря на то, что и Красносельский КСП, и «АЖУР-Медиа» (юрлицо «Фонтанки») зарегистрированы в Петербурге, судебный процесс проходил в Москве. Подробнее о том, почему иск был подан в столичный суд и кто из СМИ ещё выступил ответчиком, читайте в материале «Подано с аппетитом».

    В начале апреля бывшего начальника Управления соцпитания Петербурга Алексея Барабанщикова отпустили из СИЗО домой. По версии следствия, в августе 2020 года благодаря помощи Барабанщикова комбинат соцпитания Красносельского района (КСП) через документацию, которую следствие считает фиктивной, выиграл контракты на организацию питания в школах Пушкинского района стоимостью 167 миллионов рублей. Ущерб бюджету оценили в 24 млн рублей. При аналогичных обстоятельствах КСП также одержал победу в закупках на Васильевском острове и в Адмиралтейском районе. Было заключено контрактов на 347 млн рублей, ущерб государству оценили в 135 млн рублей.

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    Комментарии (4)

    Василий Геннадьевич
    Все-таки есть хорошие новости!
    Boris_93*1
    фейки о питании пионэров & школьников в законодательстве пока отсутствуют :) , не понятно на что надеялся юрист , представляющий интересы " подмоченной репутации "
    265055770
    Комбинат видимо решил, что плохая реклама - тоже реклама, и напомнил публике о своих "достижениях".
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