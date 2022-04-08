Бывшего начальника Управления соцпитания Петербурга Барабанщикова отпустили домой. Ущерб по делу вырос на 130 млн

В деле появились новые эпизоды. При аналогичных обстоятельствах КСП также одержал победу в закупках на Васильевском острове и в Адмиралтейском районе. Было заключено контрактов на 347 млн рублей, ущерб государству оценили в 135 млн рублей.

По версии следствия, в августе 2020 года благодаря помощи Барабанщикова комбинат соцпитания Красносельского района (КСП) через фиктивную документацию выиграл контракты на организацию питания в школах Пушкинского района стоимостью 167 миллионов рублей. Ущерб бюджету оценили в 24 млн рублей.

«Барабанщиков не судим, имеет на иждивении 4-х несовершеннолетних детей, имеет постоянное место жительства, за время нахождения под стражей, каких-либо нарушений дисциплины с его стороны не выявлено и не зафиксировано», — отметили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.



Суд смягчил меру пресечения с ареста на запрет определённых действий. До 9 июля Барабанщикову нельзя ночью выходить из дома, общаться со свидетелями по делу, пользоваться почтой и интернетом.



Уголовное дело расследуется по статье 165 УК — «Причинение имущественного ущерба группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Обвиняемыми по нему также проходят бывший топ-менеджер группы компаний «Конкорд» Олег Лукин, экс-директор КСП Ростислав Савинов, экономист Андрей Ахрамеев и бухгалтер Ольга Печень.



Подробности реформы школьного питания Петербурга, которая привела к задержаниям, читайте в материале «Фонтанки».

