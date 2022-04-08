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    Бывшего начальника Управления соцпитания Петербурга Барабанщикова отпустили домой. Ущерб по делу вырос на 130 млн

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    Бывший глава Управления социального питания Петербурга Алексей Барабанщиков вернется из СИЗО домой. Меру пресечения обвиняемому смягчил Куйбышевский районный суд. Решение вынесено 8 апреля.

    По версии следствия, в августе 2020 года благодаря помощи Барабанщикова комбинат соцпитания Красносельского района (КСП) через фиктивную документацию выиграл контракты на организацию питания в школах Пушкинского района стоимостью 167 миллионов рублей. Ущерб бюджету оценили в 24 млн рублей.

    В деле появились новые эпизоды. При аналогичных обстоятельствах КСП также одержал победу в закупках на Васильевском острове и в Адмиралтейском районе. Было заключено контрактов на 347 млн рублей, ущерб государству оценили в 135 млн рублей.

    «Барабанщиков не судим, имеет на иждивении 4-х несовершеннолетних детей, имеет постоянное место жительства, за время нахождения под стражей, каких-либо нарушений дисциплины с его стороны не выявлено и не зафиксировано», — отметили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

    Суд смягчил меру пресечения с ареста на запрет определённых действий. До 9 июля Барабанщикову нельзя ночью выходить из дома, общаться со свидетелями по делу, пользоваться почтой и интернетом.

    Уголовное дело расследуется по статье 165 УК — «Причинение имущественного ущерба группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Обвиняемыми по нему также проходят бывший топ-менеджер группы компаний «Конкорд» Олег Лукин, экс-директор КСП Ростислав Савинов, экономист Андрей Ахрамеев и бухгалтер Ольга Печень.

    Подробности реформы школьного питания Петербурга, которая привела к задержаниям, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (1)

    Яхта
    Такому проф ворюге и грамоту можно было дать, а не просто домой отпустить... подонка
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