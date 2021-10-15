Суд оштрафовал петербургский комбинат социального питания по «ковидной» статье. Городское предприятие заплатит 200 тысяч

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 15 октября, КСП Красносельского района привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания).
Во время проверки 12 апреля на пищеблоке на улице Партизана Германа специалисты Роспотребнадзора не досчитались бактерицидных облучателей, термометров, антисептиков, не нашли запаса масок для персонала и документов, подтверждающих регулярную влажную уборку.
Проверка началась в 11:30. Процесс приготовления пищи ревизоры не застали, пробы блюд взяты не были. Оценивались только помещения. На следующий день, 13 апреля, на пищеблок позвали журналистов. В помещениях, куда пустили прессу, стояла стерильная чистота, каких-либо запахов или остатков пищи, характерных для действующего производства, корреспондент не заметил.
В ходе судебного процесса представитель комбината заявил, что вину юридическое лицо не признаёт, а сама проверка проводилась с нарушениями, без соответствующего распоряжения и затянулась до десяти вечера.
Представитель Роспотребнадзора заявил, что во время проверки директор комбината пытался устранить нарушения. Мероприятие закончилось в 18:00, на месте был составлен акт и протокол о запрете деятельности. Директор изучал бумаги около трех часов.
Суд назначил минимальный штраф в размере 200 000 рублей. Протокол о временной приостановке деятельности отменил.