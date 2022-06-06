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    Федералы добавят Петербургу денег на новую дорожную развязку

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    2 комментария

    Федеральное правительство направит в регионы более 8,3 млрд рублей на дорожное строительство. Часть перепадет Петербургу.

    Как сообщает 6 июня официальный телеграм-канал правительства, в 2024 году деньги придут в несколько регионов, среди которых есть и Санкт-Петербург. В случае с ним речь идет о строительстве «транспортной развязки для выезда на трассу М-10».

    Судя по информации на сайте кабмина, речь идет о развязке на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом, которая обеспечит бессветофорный выезд на трассу М-10. «Кроме того, с появлением новой развязки завершится формирование магистрали, дублирующей перегруженный участок Кольцевой автомобильной дороги от Большого Обуховского моста до Пулковского шоссе», — говорится в сообщении. В тексте правительственного распоряжения называется и сумма федерального софинансирования — 1,5 млрд рублей.

    Ранее правительство уже распределяло средства на дорожные стройки в регионах, тогда Петербургу выделили 1 млрд на 2022 год и 3,4 млрд — на 2023-й. В списке объектов значились строительство Южной широтной магистрали, подключение Приморского шоссе к Лахта Центру и опять же строительство Московско-Дунайской развязки. Перед этим Смольный решил ускорить строительство объекта, перераспределив средства внутри городской адресной программы.

    В самой программе сейчас значится, что общая стоимость строительства развязки составляет 8,9 млрд рублей, на начало года освоено было чуть более миллиарда. В 2022 году на нее заложено 1,9 млрд из городского бюджета и 1 млрд — из федерального, в 2023-м — 680 млн и 2,5 млрд соответственно. Заканчивать строительство в 2024 году город уже будет своими силами — 1,7 млрд.

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    Комментарии (2)

    Дядя Бо
    На новую дорожную развязку в Мариуполе?
    kоt-obormot
    А кто на нее скинется - надо будет угадать, стрехраз, или сразу приготовиться на скидывание всем миром?
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