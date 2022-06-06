«Произошло немыслимое». Лавров прокомментировал запрет на пролет в Сербию

Решение ряда стран НАТО не пропустить самолет министра иностранных дел РФ в Сербию является беспрецедентным, такая политика блокирует международную деятельность Белграда на российском направлении. Об этом 6 июня заявил Сергей Лавров.



«Произошло, конечно, немыслимое, я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий», — сказал глава МИД РФ журналистам на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

