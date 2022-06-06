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    «Произошло немыслимое». Лавров прокомментировал запрет на пролет в Сербию

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    19 комментариев

    Решение ряда стран НАТО не пропустить самолет министра иностранных дел РФ в Сербию является беспрецедентным, такая политика блокирует международную деятельность Белграда на российском направлении. Об этом 6 июня заявил Сергей Лавров.

    «Произошло, конечно, немыслимое, я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий», — сказал глава МИД РФ журналистам на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

    По словам Лаврова, подобные действия лишили суверенное государство (Сербию) права на осуществление внешней политики. «Заблокирована международная деятельность Сербии, по крайней мере, на данный момент на российском направлении», — отметил министр.

    «Фонтанка» писала, что 6 и 7 июня у Сергея Лаврова должен был пройти визит в Сербию. Однако его пришлось отменить из-за того, что окружающие Сербию Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для самолёта министра иностранных дел России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова эту информацию подтвердила. В МИД Болгарии пояснили, что решение было принято в связи с «санкционным режимом Европейского союза против России».

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    Комментарии (19)

    kоt-obormot
    Пускай гопота привыкает к своему месту на той самой (т.жаргон)
    tochilshik
    как раз произошло мыслимое,нас щелкнули по носу.все объяснения Лаврова это жалкое блеяние.
    ZapadЭnka
    Немыслимый вы наш.
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