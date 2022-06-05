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    «Закрыли очередной канал связи». Захарова прокомментировала закрытие неба для самолёта Лаврова

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    10 комментариев

    Страны вокруг Сербии закрыли небо для самолёта министра Сергея Лаврова, закрыв очередной канал связи. С таким заявлением поздно вечером 5 июня выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролёт рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», — заявила Захарова в эфире итальянского телеканала La7 (цитата по РИА Новости).

    Напомним, ранее сербское издание «Вечерне новости» проинформировало, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для самолёта министра иностранных дел России, который должен был прилететь на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем.

    В МИД РФ эту информацию позже подтвердили, отметив, что «способностью к телепортации наша дипломатия ещё не овладела».

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    Комментарии (10)

    PauG
    Если нельзя по воздуху, то можно под землёй! Не пора ли уже построить метро в Белград? И деньги на благо и с воздуха не видно!
    Денеб
    Это только начало, Машуня! Готовься!
    dragvs
    Закрыли они скорее портал в ад.
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