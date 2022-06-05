В МИД РФ подтвердили закрытие несколькими балканскими странами неба для самолёта Лаврова

МИД России подтверждает, что Болгария, Северная Македония и Черногория не дали разрешения на пролёт над их территорией самолёта министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который должен был 6–7 июня посетить Белград.



«Эти сообщения соответствуют действительности», — сообщает вечером 5 июня «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД РФ.

