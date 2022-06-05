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    В МИД РФ подтвердили закрытие несколькими балканскими странами неба для самолёта Лаврова

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    20 комментариев

    МИД России подтверждает, что Болгария, Северная Македония и Черногория не дали разрешения на пролёт над их территорией самолёта министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который должен был 6–7 июня посетить Белград.

    «Эти сообщения соответствуют действительности», — сообщает вечером 5 июня «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД РФ.

    Отвечая на уточняющий вопрос информагентства, отменён ли из-за этого визит Лаврова в Сербию, дипломат отметил: «Способностью к телепортации наша дипломатия ещё не овладела».

    Напомним, ранее сербское издание «Вечерне новости» проинформировало, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для самолёта министра иностранных дел России, который должен был прилететь на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем.

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    Комментарии (20)

    Z O V
    Очень похоже на поступки обиженных мелких пакостников. Эдакие левретки при дворе ЕС.
    Василий Геннадьевич
    Пусть по России летает
    Денеб
    Соберём Сергею Викторовичу деньги на билет в Гаагу! В один конец......
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