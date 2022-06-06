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    Арестован шестой фигурант дела о подготовке убийства журналиста Соловьёва

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    5 комментариев

    Басманный районный суд Москвы арестовал 29-летнего москвича Тимофея Мокия. Он подозревается в подготовке покушения на убийство тележурналиста Владимира Соловьёва, передаёт 6 июня агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

    «В отношении подозреваемого Тимофея Мокия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа 2022 года», — рассказали в пресс-службе.

    Басманный суд арестовал уже пятерых фигурантов по делу: 26 апреля — Василия Стрижакова и Максима Дружинина, а на следующий день — Владимира Белякова, Владимира Степанова и Андрея Пронского. Все они под стражей до конца июня. Как уже сообщалось, Дружинин и Стрижаков не признали вину.

    По версии СК, подозреваемые планировали подорвать машину Владимира Соловьёва в Москве. Агентства со ссылкой на оперативную съёмку ФСБ сообщали, что якобы обсуждались убийства других журналистов: Дмитрия Киселёва, Ольги Скабеевой, Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

    Президент РФ Владимир Путин 25 апреля сообщил о предотвращении покушения на убийство одного из известных российских тележурналистов и задержании людей, планировавших нападение. В СК заявили, что будут добиваться ареста фигурантов уголовного дела.

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    Комментарии (5)

    Komarinsk2019
    Да кому они нужны-то? Понятно же, что на их место сотня новых набежит. А сменится власть - и этих никто не вспомнит. Фарс.
    264653831
    и кому этот пустобрех нужен
    Danik
    Журналисты - это те, что на передовой работают с опасностью для жизни, ведут реальные репортажи.
    Эти из телестудий и с экранов не вылезают.
    Обычно их называют пропагандисты!
    Хорошо, что visat не ушел из России.
    Так бы вообще про зомбоящик можно было забыть. Евроспорт очень жаль. Так нервы успокаивал.
    Теперь и на МатчТВ один мордобой и беготня с пистолетами.
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