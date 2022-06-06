Арестован шестой фигурант дела о подготовке убийства журналиста Соловьёва

Басманный районный суд Москвы арестовал 29-летнего москвича Тимофея Мокия. Он подозревается в подготовке покушения на убийство тележурналиста Владимира Соловьёва, передаёт 6 июня агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.
«В отношении подозреваемого Тимофея Мокия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа 2022 года», — рассказали в пресс-службе.
Басманный суд арестовал уже пятерых фигурантов по делу: 26 апреля — Василия Стрижакова и Максима Дружинина, а на следующий день — Владимира Белякова, Владимира Степанова и Андрея Пронского. Все они под стражей до конца июня. Как уже сообщалось, Дружинин и Стрижаков не признали вину.
По версии СК, подозреваемые планировали подорвать машину Владимира Соловьёва в Москве. Агентства со ссылкой на оперативную съёмку ФСБ сообщали, что якобы обсуждались убийства других журналистов: Дмитрия Киселёва, Ольги Скабеевой, Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.