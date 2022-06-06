Курский посёлок, где уже были раненые и погибший, снова попал под обстрел

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новом обстреле посёлка Тёткино в Глушковском районе. Это произошло утром 6 июня.
«Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется», — пишет Старовойт в своём телеграм-канале.
19 мая в результате обстрела в Тёткино погиб один человек (водитель фуры, который привёз сырье на спиртзавод), пострадали ещё несколько. 24 мая в области продлили «желтый» уровень террористической опасности.
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