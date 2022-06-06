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    Курский посёлок, где уже были раненые и погибший, снова попал под обстрел

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    4 комментария

    Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новом обстреле посёлка Тёткино в Глушковском районе. Это произошло утром 6 июня.

    «Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется», — пишет Старовойт в своём телеграм-канале.

    19 мая в результате обстрела в Тёткино погиб один человек (водитель фуры, который привёз сырье на спиртзавод), пострадали ещё несколько. 24 мая в области продлили «желтый» уровень террористической опасности.

    Тёткино 19 мая 2022 года. Фото из <a href="https://t.me/gubernator_46/728" class="io-leave-page _" target="_blank">телеграм-канала</a> Романа Старовойта
    Тёткино 19 мая 2022 года. Фото из телеграм-канала Романа Старовойта
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    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Об основных связанных с этим событиях последних суток читайте на «Фонтанке».

    Тёткино 19 мая 2022 года. Фото из <a href="https://t.me/gubernator_46/728" class="io-leave-page _" target="_blank">телеграм-канала</a> Романа Старовойта
    Тёткино 19 мая 2022 года. Фото из телеграм-канала Романа Старовойта

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    Комментарии (4)

    266186220
    А нас-то за что?...@
    Свободу Лёхе!
    Давай ещё раз попробуем: ты на Ринг выходишь и.. соперник не имеет права тебя бить! - Как так?! Возможно ли это?! - А, я, могу его..? - Нет! ты - Поэт! - Кого же я могу тогда? - Ну, не знаю, классику читай..)
    Cashmare
    граница на замке, враг не пройдет, наши силы пво - лучшие, нужно просто потерпеть...
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