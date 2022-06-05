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    Посол японской кухни арестован по делу об истязании детей в Петербурге

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    Красногвардейский районный суд Петербурга изолировал от общества известного в профессиональных кругах японского повара. Ему вменяют далёкий от Уголовного кодекса подход к воспитанию детей.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 5 июня гражданина Японии Мунечико Бана доставили с ходатайством следствия об аресте, оснований для отказа суд не увидел. Бан-сан определён в следственный изолятор до второго августа.

    Иностранца задержали по делу об истязании детей, которых он на протяжении пяти лет воспитывал вместе с супругой. Обвинение ему не предъявлено. Заявление на мужчину написала жена, трое подростков — её дети от первого брака. Сотрудники правоохранительных органов услышали от неё об атмосфере страха, царившей в семье с нелёгкой руки супруга. Он якобы практиковал удушающие приёмы с подушкой, приучал детей к смирению, заставляя подолгу стоять на коленях с вытянутыми руками, и буквально выбивал из них слово «папа».

    Защитник японца представляет его совсем другим человеком: Бан-сан — профессионал своего дело, посол японской кухни в России, опытнейший кулинар, чуткий муж, окруживший семью в том числе финансовой заботой, и отец, который понимает, что достаточно взрослые дети сами вправе решать, когда называть его папой.

    Как рассказал «Фонтанке» адвокат Алексей Соколов, жена и трое детей переехали с его подзащитным из Москвы. Повар их полностью обеспечивал и, по его словам, сам подвергался физическому и психологическому прессингу со стороны супруги, а в конце апреля заявил, что хочет развода. Дело об истязании Бан-сан считает результатом оговора.

    Зашита намерена обжаловать арест.

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