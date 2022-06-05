Посол японской кухни арестован по делу об истязании детей в Петербурге

Красногвардейский районный суд Петербурга изолировал от общества известного в профессиональных кругах японского повара. Ему вменяют далёкий от Уголовного кодекса подход к воспитанию детей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 5 июня гражданина Японии Мунечико Бана доставили с ходатайством следствия об аресте, оснований для отказа суд не увидел. Бан-сан определён в следственный изолятор до второго августа.

Иностранца задержали по делу об истязании детей, которых он на протяжении пяти лет воспитывал вместе с супругой. Обвинение ему не предъявлено. Заявление на мужчину написала жена, трое подростков — её дети от первого брака. Сотрудники правоохранительных органов услышали от неё об атмосфере страха, царившей в семье с нелёгкой руки супруга. Он якобы практиковал удушающие приёмы с подушкой, приучал детей к смирению, заставляя подолгу стоять на коленях с вытянутыми руками, и буквально выбивал из них слово «папа».