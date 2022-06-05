Японский повар в Петербурге не признаёт себя семейным тираном. Бил не он, а его

Задержанный по делу об истязании детей в Петербурге кулинарный мастер из Японии отрицает рукоприкладство и психологический прессинг. Папой быть он, может, и хотел, но называть себя так не требовал, зато говорил о разводе.



Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





О позиции подозреваемого «Фонтанке» 5 июня сообщил адвокат по уголовным делам Алексей Соколов, представляющий интересы Бан-сана. Его доверитель отрицает вину и настаивает, что стал жертвой оговора.

Как рассказал адвокат, Бан-сан привёз жену и троих её детей в Петербург из Москвы. Отношения длились пять лет, через три года их оформили официально. В столице, по его словам, семья не жила на широкую ногу, после переезда находилась на обеспечении иностранца: Бан-сан содержал и супругу, занимавшуюся воспитанием детей, и её мать. Отношение с его стороны, как утверждает, было хорошим, пасынок и падчерицы ни в чём не нуждались, называть себя папой не принуждал.



«Бан-сан — эксклюзивный специалист в Российской Федерации, один из опытнейших в своей области. Посол японской кухни в России, — говорит Алексей Соколов. — Нужно понимать, что это японец. К супруге и к детям он относится с большим трепетом».

Несмотря на это, семейная жизнь не задалась. В апреле, по словам адвоката, иностранец поставил вопрос о разводе.

«Был инициатором развода вследствие того, что она неоднократно его оскорбляла и подвергала физическому насилию», — рассказал Соколов.

Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Он и его защитник будут просить о менее строгой мере пресечения. «Бан-сан будет делать всё возможное, чтобы добиться восстановления своего честного имени и репутации», — заявил адвокат.

53-летнего гражданина Японии задержали 3 июня по месту работы, в ресторане при пятизвездочном отеле. Полицейские застали его за медитацией, молчание он хранил сутки. Заявление на него написала 40-летняя супруга, которая утверждает, что муж-иностранец не гнушался использовать побои в воспитании её 16-летнего сына и дочерей 17 и 13 лет. В материалах дела: удушающие приёмы с подушкой, стояние на коленях с вытянутыми руками и тумаки за отказ называть папой.

