Бил за то, что не называли папой. Петербургская полиция вывела из медитации японского повара

Жестокие экзекуции над детьми, удушающие приёмы с подушкой и атмосфера страха. Заявить в полицию мать троих детей смогла, только сбежав из квартиры японского повара.
Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, 16-летнему юноше, девочкам 17 и 13 лет мужчина приходился отчимом. Сначала отношения не заладились с пасынком. С ребёнком разговаривали языком силы. Когда мать заметила синяки и потребовала от мужа, чтобы тот прекратил, он начал срывать злость на всех домашних. Детей заставлял стоять часами на коленях с вытянутыми вверх руками. Туалет был под запретом. Удушающий прием с подушкой однажды привел к тому, что юноша потерял сознание.
В семье вспоминают, что отчим требовал, чтобы дети назвали его папой, если они не соглашались, то он бил. Мать перевела школьников на семейное обучение. Недавно они все вместе сбежали к родственнице. Затем петербурженка обратилась в полицию.
53-летнего гражданина Японии задержали 3 июня в ресторане при пятизвездочном отеле. Полицейские застали известного повара на рабочем месте во время медитации. Задержанный сутки хранил молчание и периодически уходил в медитацию, но сотрудникам уголовного розыска всё же удалось его разговорить. Возбуждено уголовное дело об истязании.