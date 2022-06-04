    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 8

    4 м/с, ю-з

    762мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.97eur65.92
    Куда пойти на выходныхЛегкоатлет в суде за избиениеРотенберг о будущем СКАДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Бил за то, что не называли папой. Петербургская полиция вывела из медитации японского повара

    2064
    2 комментария

    Жестокие экзекуции над детьми, удушающие приёмы с подушкой и атмосфера страха. Заявить в полицию мать троих детей смогла, только сбежав из квартиры японского повара.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
    ПоделитьсяПоделиться

    Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, 16-летнему юноше, девочкам 17 и 13 лет мужчина приходился отчимом. Сначала отношения не заладились с пасынком. С ребёнком разговаривали языком силы. Когда мать заметила синяки и потребовала от мужа, чтобы тот прекратил, он начал срывать злость на всех домашних. Детей заставлял стоять часами на коленях с вытянутыми вверх руками. Туалет был под запретом. Удушающий прием с подушкой однажды привел к тому, что юноша потерял сознание.

    В семье вспоминают, что отчим требовал, чтобы дети назвали его папой, если они не соглашались, то он бил. Мать перевела школьников на семейное обучение. Недавно они все вместе сбежали к родственнице. Затем петербурженка обратилась в полицию.

    53-летнего гражданина Японии задержали 3 июня в ресторане при пятизвездочном отеле. Полицейские застали известного повара на рабочем месте во время медитации. Задержанный сутки хранил молчание и периодически уходил в медитацию, но сотрудникам уголовного розыска всё же удалось его разговорить. Возбуждено уголовное дело об истязании.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    lykov20
    А доказательства?
    274848741
    Дай Бог сил этой матери и детям, чтобы оставить такое позади и вылечить психику
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close