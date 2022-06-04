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    В Петербурге задержан известный японский повар. Его жена заявила об истязании детей

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    5 комментариев

    Следователи разбираются в семейной жизни петербурженки и гражданина Японии. Жестокость к детям уложилась в уголовное дело.

    Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне с заявлением в полицию обратилась 40-летняя петербурженка. Она сообщила об агрессивном поведении мужа. 53-летний гражданин Японии, по её словам, не гнушался использовать побои, а также психологический прессинг в воспитании детей. Нездоровое поведение отца испытали трое детей в возрасте от 14 до 17 лет.

    Пара в официальном браке состоит с 2017 года. Семья живет в съемной квартире. Мужчину задержали по месту работы, в ресторане при пятизвёздочном отеле. Иностранец находится в России легально, работает шеф-поваром и хорошо известен в профессиональной среде.

    Возбуждено уголовное дело по 117 статье УК РФ (истязание).

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    Комментарии (5)

    Alex000
    Настало время офигительных историй от тех, кто про современную Японию вообще ничего себе не представляет, но знает много этих самых историй.
    Pilat
    Кайзен.
    Постоянное совершенствование - это японский фетишь.
    Как то раз на завод Тойота в Санкт-Петербурге, приехал японец.
    Не найдя там кайзен, он просто пошёл и повесился.
    Фонтанка об этом писала.
    07A
    Неправильная постановка вопроса. Не зачем, а почему? Потому что вы его написали.
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