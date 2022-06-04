В Петербурге задержан известный японский повар. Его жена заявила об истязании детей

Следователи разбираются в семейной жизни петербурженки и гражданина Японии. Жестокость к детям уложилась в уголовное дело.
Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне с заявлением в полицию обратилась 40-летняя петербурженка. Она сообщила об агрессивном поведении мужа. 53-летний гражданин Японии, по её словам, не гнушался использовать побои, а также психологический прессинг в воспитании детей. Нездоровое поведение отца испытали трое детей в возрасте от 14 до 17 лет.
Пара в официальном браке состоит с 2017 года. Семья живет в съемной квартире. Мужчину задержали по месту работы, в ресторане при пятизвёздочном отеле. Иностранец находится в России легально, работает шеф-поваром и хорошо известен в профессиональной среде.
Возбуждено уголовное дело по 117 статье УК РФ (истязание).