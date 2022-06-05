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    Боевые действия на Украине

    Путин предупредил о новых ударах в случае поставок на Украину ракет дальнего действия

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    9 комментариев

    Россия оставляет за собой право наносить удары по новым объектам на Украине в случае поставок туда американских ракет дальнего действия. Об этом в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» в воскресенье, 5 июня, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Если они будут и будут поставляться — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно — для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — пояснил, в частности, Путин.

    Напомним, также президент России прокомментировал решение США поставить Украине новые системы залпового огня.

    Ранее в правительстве Испании заявили о готовности передать Украине танки, зенитные ракеты и другое тяжёлое вооружение. В то же время президент США Джо Байден сообщил, что США не станут поставлять Украине реактивные ракеты, которыми можно наносить удары по территории России. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал данное решение «разумным».

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    Комментарии (9)

    preved_medved
    С добрым утром боты! Видно, что на смену заступаете в 12. Продуктивных комментов и хорошей выручки Дежурному и Васисуалию!
    Савва Морозов
    занятно, как закрыли комменты про Кыив ))
    275072673
    Значит опять в магазинах все подорожает....
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