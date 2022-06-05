Путин предупредил о новых ударах в случае поставок на Украину ракет дальнего действия

Россия оставляет за собой право наносить удары по новым объектам на Украине в случае поставок туда американских ракет дальнего действия. Об этом в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» в воскресенье, 5 июня, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Если они будут и будут поставляться — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно — для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — пояснил, в частности, Путин.
Напомним, также президент России прокомментировал решение США поставить Украине новые системы залпового огня.
Ранее в правительстве Испании заявили о готовности передать Украине танки, зенитные ракеты и другое тяжёлое вооружение. В то же время президент США Джо Байден сообщил, что США не станут поставлять Украине реактивные ракеты, которыми можно наносить удары по территории России. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал данное решение «разумным».