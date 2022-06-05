El Pais: Испания готова направить Украине танки и зенитные ракеты

В правительстве Испании заявили о готовности передать Украине танки, зенитные ракеты и другое тяжелое вооружение. Как пишет 5 мая газета El Pais со ссылкой на источники в кабмине королевства, также Украине помогут обучить ее военных обращению с западными танками.
Первый этап обучения может пройти в Латвии, где размещены 500 испанских солдат, а затем на территории королевства.
Ранее Испания передала украинской стороне боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение — гранатометы или пулеметы.
В то же время президент США Джо Байден сообщил, что США не станут поставлять Украине реактивные ракеты, которыми можно наносить удары по территории России. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал решение «разумным».