El Pais: Испания готова направить Украине танки и зенитные ракеты

В правительстве Испании заявили о готовности передать Украине танки, зенитные ракеты и другое тяжелое вооружение. Как пишет 5 мая газета El Pais со ссылкой на источники в кабмине королевства, также Украине помогут обучить ее военных обращению с западными танками.



Первый этап обучения может пройти в Латвии, где размещены 500 испанских солдат, а затем на территории королевства.

