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    Боевые действия на Украине

    El Pais: Испания готова направить Украине танки и зенитные ракеты

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    9 комментариев

    В правительстве Испании заявили о готовности передать Украине танки, зенитные ракеты и другое тяжелое вооружение. Как пишет 5 мая газета El Pais со ссылкой на источники в кабмине королевства, также Украине помогут обучить ее военных обращению с западными танками.

    Первый этап обучения может пройти в Латвии, где размещены 500 испанских солдат, а затем на территории королевства.

    Ранее Испания передала украинской стороне боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение — гранатометы или пулеметы.

    В то же время президент США Джо Байден сообщил, что США не станут поставлять Украине реактивные ракеты, которыми можно наносить удары по территории России. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал решение «разумным».

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    Комментарии (9)

    MaxMara
    Сколько можно говорить, когда пора делать
    Olen
    Россия тоже готова направить баскам танки и зенитные ракеты )
    Там вроде с независимость и самоопределением у автономии есть определённые проблемы.
    Олимпиец
    Говорить они молодцы.
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