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    Боевые действия на Украине

    Байден заявил, что не поставит Украине ракеты, которыми можно наносить удары по РФ. Такое заявление Медведев назвал «разумным»

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    7 комментариев

    Президент США Джо Байден заявил, что США не станут поставлять Украине реактивные ракеты, которыми можно наносить удары по территории России. Об этом 30 мая пишет Reuters.

    Уточнение последовало после новостей о том, что администрация Байдена готовится отправить на Украину оружие, включающее в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО).

    Слова американского лидера прокомментировал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    «Разумно! Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо...», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Недавно сообщалось, что Вашингтон провел закрытые переговоры с Киевом и предупредил о риске эскалации в случае нанесения ударов по территории России. Опасения у США возникли на фоне поставок вооружения Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупредил, что поставки дальнобойного вооружения Украине будут «серьезным шагом к неприемлемой эскалации».

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    Комментарии (7)

    DH_
    "...плохо то, что иногда он смертен внезапно, вот в чём фокус!"
    SU LUX INN
    это же Порзор! не уверен, что подобные действия повысят решимость быстрее начать Выплаты неких репараций!
    Petr_SPb
    Им осталось придти к общему менению, что такое территория РФ
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