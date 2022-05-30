Байден заявил, что не поставит Украине ракеты, которыми можно наносить удары по РФ. Такое заявление Медведев назвал «разумным»

Президент США Джо Байден заявил, что США не станут поставлять Украине реактивные ракеты, которыми можно наносить удары по территории России. Об этом 30 мая пишет Reuters.

Уточнение последовало после новостей о том, что администрация Байдена готовится отправить на Украину оружие, включающее в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО).