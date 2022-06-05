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    Боевые действия на Украине

    «Здесь нет ничего нового». Путин прокомментировал решение США поставить Украине новые системы залпового огня

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    5 комментариев

    Президент России Владимир Путин прокомментировал решение США поставить Украине новые системы залпового огня, заявив, что в нём нет ничего нового. По словам главы государства, аналогичные системы советского и российского производства уже находятся на вооружении в украинской армии.

    «Здесь нет ничего нового. Во-первых, вот эти системы залпового огня — они ведь в украинской армии находятся на вооружении — аналогичные системы советского, российского производства — «Град», «Смерч», «Ураган», — отметил Путин 5 июня в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

    Президент РФ также добавил, что у российской стороны есть понимание того, что поставлять планируется ракеты дальностью 45–70 километров.

    Напомним, ранее в правительстве Испании заявили о готовности передать Украине танки, зенитные ракеты и другое тяжёлое вооружение. В то же время президент США Джо Байден сообщил, что США не станут поставлять Украине реактивные ракеты, которыми можно наносить удары по территории России. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал данное решение «разумным».

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    Комментарии (5)

    фру
    Остатков разума лишился.
    Piter Russo
    Раз нет ничего нового то действуйте как израильтяне - есть угроза нац. безопасности РФ - уничтожайте на подходе, без разницы где.
    HomerMP
    Удивительный человек. Все то у него идёт по плану.
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