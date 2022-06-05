«Здесь нет ничего нового». Путин прокомментировал решение США поставить Украине новые системы залпового огня

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение США поставить Украине новые системы залпового огня, заявив, что в нём нет ничего нового. По словам главы государства, аналогичные системы советского и российского производства уже находятся на вооружении в украинской армии.



«Здесь нет ничего нового. Во-первых, вот эти системы залпового огня — они ведь в украинской армии находятся на вооружении — аналогичные системы советского, российского производства — «Град», «Смерч», «Ураган», — отметил Путин 5 июня в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

