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    «Любовь победила смерть». Журналист «Фонтанки» получила «Золотое перо» за лучшее расследование года

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    2 комментария

    Корреспондент «Фонтанки» Татьяна Востроилова стала обладателем премии «Золотое перо» — 2021 в номинации «Расследование». Вручение награды состоялось 3 июня в Доме журналиста.

    фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Призом отмечена статья «Жизнь, смерть и любовь Кати Иванцовой», которая вышла 25 декабря прошлого года. Расследование было посвящено истории таинственного памятника на Киновеевском кладбище.

    Вместе с Татьяной за награду в этой номинации боролись коллеги по «Фонтанке» Александр Ермаков и Ирина Корбат с материалом «Памфиловой не снилось», журналисты 47news Виктор Смирнов и Андрей Карлов («От капитана ФСИН до Эскобара»), а также корреспонденты MR7 Анастасия Романова и Елена Михина.

    По словам победительницы, она была уверена в победе коллег Александра Ермакова и Ирины Корбат. «Могу предположить, почему выбрали мой текст. Он про то, как любовь победила смерть. А сейчас это самое важное», — поделилась Татьяна Востроилова. Это «Золотое перо» стало первым в ее коллекции.

    Золотое перо
    Золотое перо
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    Статью «Жизнь, смерть и любовь Кати Иванцовой», ставшую «золотой», читайте здесь.

    В этом году на «Золотое перо» также претендуют фотокорреспондент «Фонтанки» Павел Каравашкин (номинация «Фото») и уже экс-журналист нашего издания Мария Долбиш с материалом «Каморка Гарри Поттера и то была больше. Из трех коммуналок «нарезали» 60 студий» (номинация «Экономика»).

    фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Золотое перо
    Золотое перо

    «Золотое перо» — профессиональный конкурс журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проводится ежегодно с 1994 года. Цель конкурса — выявление журналистов и творческих коллективов, добившихся своей деятельностью наибольшего уважения и признания по итогам года.

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    Комментарии (2)

    gorizont_sobytiy
    Сама садик я садила, сама буду поливать…
    Komarinsk2019
    Я помню эту статью, грустная история и хорошо написана!
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