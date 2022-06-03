«Любовь победила смерть». Журналист «Фонтанки» получила «Золотое перо» за лучшее расследование года

Корреспондент «Фонтанки» Татьяна Востроилова стала обладателем премии «Золотое перо» — 2021 в номинации «Расследование». Вручение награды состоялось 3 июня в Доме журналиста.
Призом отмечена статья «Жизнь, смерть и любовь Кати Иванцовой», которая вышла 25 декабря прошлого года. Расследование было посвящено истории таинственного памятника на Киновеевском кладбище.
Вместе с Татьяной за награду в этой номинации боролись коллеги по «Фонтанке» Александр Ермаков и Ирина Корбат с материалом «Памфиловой не снилось», журналисты 47news Виктор Смирнов и Андрей Карлов («От капитана ФСИН до Эскобара»), а также корреспонденты MR7 Анастасия Романова и Елена Михина.
По словам победительницы, она была уверена в победе коллег Александра Ермакова и Ирины Корбат. «Могу предположить, почему выбрали мой текст. Он про то, как любовь победила смерть. А сейчас это самое важное», — поделилась Татьяна Востроилова. Это «Золотое перо» стало первым в ее коллекции.
Статью «Жизнь, смерть и любовь Кати Иванцовой», ставшую «золотой», читайте здесь.
В этом году на «Золотое перо» также претендуют фотокорреспондент «Фонтанки» Павел Каравашкин (номинация «Фото») и уже экс-журналист нашего издания Мария Долбиш с материалом «Каморка Гарри Поттера и то была больше. Из трех коммуналок «нарезали» 60 студий» (номинация «Экономика»).