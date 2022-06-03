Пожар в бизнес-центре в Москве потушен. Спасатели рассказывают об эвакуации на вертолёте

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве потушен, сообщает после полудня столичный оперштаб.
«Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте. До восстановления движения сделали бесплатный проезд в наземном транспорте в этом районе и увеличили количество автобусов на ближайших маршрутах», — отмечается в телеграм-канале.
Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы рассказывает подробности об одном эвакуированном.
«С места пожара экипаж санитарного вертолёта ГКУ «МАЦ» эвакуирует пострадавшего мужчину 56 лет в специализированное лечебное учреждение столицы в сопровождении врачей территориального центра медицины катастроф города Москвы», — говорится в сообщении.
Возможно, это третий пострадавший. Про двух других известно, что один с отравлением попал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, а другой с ожогом кисти от госпитализации отказался.
«Фонтанка» писала, что огонь охватил несколько этажей в бизнес-центре на улице Горбунова. Источники информагентств сообщали, что внутри могут быть заблокированы люди. Рассматриваются разные версии причин пожара — от короткого замыкания до поджога.