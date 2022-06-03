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    Пожар в бизнес-центре в Москве потушен. Спасатели рассказывают об эвакуации на вертолёте

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    3 комментария

    Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве потушен, сообщает после полудня столичный оперштаб.

    Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
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    «Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте. До восстановления движения сделали бесплатный проезд в наземном транспорте в этом районе и увеличили количество автобусов на ближайших маршрутах», — отмечается в телеграм-канале.

    Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы рассказывает подробности об одном эвакуированном.

    «С места пожара экипаж санитарного вертолёта ГКУ «МАЦ» эвакуирует пострадавшего мужчину 56 лет в специализированное лечебное учреждение столицы в сопровождении врачей территориального центра медицины катастроф города Москвы», — говорится в сообщении.

    Возможно, это третий пострадавший. Про двух других известно, что один с отравлением попал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, а другой с ожогом кисти от госпитализации отказался.

    «Фонтанка» писала, что огонь охватил несколько этажей в бизнес-центре на улице Горбунова. Источники информагентств сообщали, что внутри могут быть заблокированы люди. Рассматриваются разные версии причин пожара — от короткого замыкания до поджога.

    Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

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    Комментарии (3)

    274923045
    Фонтана! Почему убрали МОЙ коммент? Позор Вам, трусливые вы...
    VKuser448114086
    Во как полыхало!А почему?Потому что современные супер-пупер навороченные постройки из го*на возводят .
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