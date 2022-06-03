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    Страшный пожар в Москве: горят несколько этажей бизнес-центра, есть опасения, что пламя отрезало людей

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    8 комментариев

    Сильный пожар тушат утром 3 июня на западе Москвы в бизнес-центре «Сетунь-Плаза» на улице Горбунова.

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    Как сообщает РИА Новости, идёт эвакуация людей. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожару присвоен третий номер сложности. Источник ТАСС передаёт, что в здании остаются люди. Движение по улице Горбунова, по данным столичного дептранса, перекрыто.

    «База» пишет, что, предположительно, загорелась обшивка центрального входа, и пламя охватило уже четыре этажа, к зданию запросили все подъёмники, которые есть в Москве. На седьмом этаже могут быть люди, отрезанные огнём. Также телеграм-канал сообщает о повышении номера до «пятёрки».

    Фото: Дептранс Москвы

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    Комментарии (8)

    Валентин Иванович
    утеплитель из пенополистерола?
    274923045
    Изначально ВСЁ строится с дешманскими материалами, потом "комиссия" проверяет, берёт откат _ и всё ОТЛИЧНО! Пипец, Россия! И опять не виноваты!
    лысик
    Никогда такого не было и вот опять.
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