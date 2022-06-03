Более 120 человек спасены из огня в бизнес-центре в Москве. Версии — от короткого замыкания до поджога

Более 120 человек спасены из горящего в Москве бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза», сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Поиски людей продолжаются.



Обсуждаются разные версии возникновения пожара. РИА со ссылкой на экстренные службы пишет, что причиной мог стать поджог.



По данным источника ТАСС, возгорание произошло после короткого замыкания из-за неправильного монтажа фасадного освещения.

