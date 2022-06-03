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    Более 120 человек спасены из огня в бизнес-центре в Москве. Версии — от короткого замыкания до поджога

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    2 комментария

    t.me/mchs_official

    Более 120 человек спасены из горящего в Москве бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза», сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Поиски людей продолжаются.

    Обсуждаются разные версии возникновения пожара. РИА со ссылкой на экстренные службы пишет, что причиной мог стать поджог.

    По данным источника ТАСС, возгорание произошло после короткого замыкания из-за неправильного монтажа фасадного освещения.

    Источник «Интерфакса» говорит о том же: «Рассматриваются различные версии пожара. Среди основных — короткое замыкание под вентфасадом входной группы».

    «По предварительным данным, с седьмого этажа с помощью подъемников спасены два человека», — добавил источник.

    По информации РИА Новости, для тушения направлены вертолёты Ка-32. «На месте пожара задействована авиация. Работают 3 вертолёта, 2 из них — МЧС РФ», — уточняют в телеграм-канале МЧС.

    По данным ГИБДД, из-за пожара перекрыты съезды на улицу Горбунова с МКАД, а также со стороны СЗХ с улиц Молодогвардейской и Кубинка.

    «Фонтанка» сообщала, что огонь охватил несколько этажей в бизнес-центре на улице Горбунова. Источники информагентств сообщали, что внутри могут быть заблокированы люди.

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    Комментарии (2)

    мухомор
    Видео и фото начала пожара уже давно опубликованы.
    Горит утеплитель в фасаде крыльца, откуда пламя по фасаду здания пошло наверх.
    Такой вот огнеупорный негорючий утеплитель...
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