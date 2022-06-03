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    Источник «Интерфакса»: В полыхающем бизнес-центре в Москве могут быть заблокированы 15 человек

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    3 комментария

    Люди выходят на крышу, сообщают в соцсетях.

    Информацию о том, что в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве могут находиться до 15 человек, сообщил источник «Интерфакса».

    t.me/moscowproc

    «По предварительным данным, посетителей в бизнес-центре не было. Из числа персонала здание покинули не все. На верхних этажах могут оставаться заблокированные огнем люди», — сказал источник.

    По данным МЧС, площадь пожара предварительно оценивается в 1000 кв. м, работают 180 человек и 41 единица техники. Его тушат по самому высокому рангу сложности — пятому.

    t.me/mchs_official

    Огонь распространяется очень быстро, поскольку в отделке здания много синтетических материалов, передаёт «Интерфакс».

    «Облицовка и утеплитель здания выполнены с применением синтетических устаревших материалов с низкой степенью огнеупорности. В отделке также много синтетики. Это провоцирует появление едкого и очень токсичного дыма, который является главной угрозой для людей внутри», — рассказал источник.

    «База» пишет, что некоторые из заблокированных людей вышли на крышу, другие находятся на 5, 6 и 7 этаже здания.

    Прокуратура Москвы отчиталась о начале проверки в связи с пожаром, на место прибыл кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов.

    «Фонтанка» сообщала, что огонь охватил несколько этажей в бизнес-центре на улице Горбунова. Движение по улице перекрыто.

    «Сетунь Плаза» представляет собой 10-этажное здание, спроектированное на основе «открытого пространства». Общая площадь объекта составляет более 70 000 кв. м. Бизнес-центр расположен рядом со станцией метро «Молодежная» на западе Москвы.

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    Комментарии (3)

    мухомор
    и опять огнестойкий негорючий утеплитель вспыхнул как спичка и спалил здание.
    Карабас Барабас
    Людей жалко, а по бумагам я думаю там всё в порядке, госпожнадзор принял и эксплуатацию разрешил. Может даже без денег а по звонку.
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