Источник «Интерфакса»: В полыхающем бизнес-центре в Москве могут быть заблокированы 15 человек

Люди выходят на крышу, сообщают в соцсетях.

Информацию о том, что в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве могут находиться до 15 человек, сообщил источник «Интерфакса».



«По предварительным данным, посетителей в бизнес-центре не было. Из числа персонала здание покинули не все. На верхних этажах могут оставаться заблокированные огнем люди», — сказал источник.



По данным МЧС, площадь пожара предварительно оценивается в 1000 кв. м, работают 180 человек и 41 единица техники. Его тушат по самому высокому рангу сложности — пятому.



Огонь распространяется очень быстро, поскольку в отделке здания много синтетических материалов, передаёт «Интерфакс».

«Облицовка и утеплитель здания выполнены с применением синтетических устаревших материалов с низкой степенью огнеупорности. В отделке также много синтетики. Это провоцирует появление едкого и очень токсичного дыма, который является главной угрозой для людей внутри», — рассказал источник.



«База» пишет, что некоторые из заблокированных людей вышли на крышу, другие находятся на 5, 6 и 7 этаже здания.