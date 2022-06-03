МЧС показывает, как пожарные в Москве ходят по чёрному от гари и копоти бизнес-центру

Число пострадавших в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве пока остаётся прежним — два человека. Пожар локализован, но работы продолжаются. МЧС показывает, как выглядит обгорелое здание внутри.

«На данный момент было всего два обращения за медицинской помощью. Одно отравление продуктами горения, не угрожающее жизни. Пациент доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Один человек обратился с ожогом кисти — помощь оказана на месте, от госпитализации пациент отказался. Продолжаются работы по поиску людей. Все медицинские мощности на месте. Все необходимые больницы, задействованные при оказании помощи людям с ожогами, готовы принять больных, если такие будут», — цитирует телеграм-канал социального комплекса столицы комментарий вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

