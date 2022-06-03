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    Пожар в бизнес-центре в Москве локализован. В МЧС начали считать пострадавших

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    Как минимум два человека пострадали в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы, пожар локализован, сообщает МЧС. По данным оперштаба, один человек госпитализирован в центр Склифосовского.

    Кадр из видео МЧС
    Кадр из видео МЧС
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    На место направлены 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи, отчитывается оперштаб.

    «Врачи на месте проводят все мероприятия по оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим, эвакуировано из здания 125 человек. <...> Столичные больницы полностью готовы к приему пациентов в случае необходимости», — отмечается в сообщении.

    Фото: МЧС РФ
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    К 11 часам огонь охватил 1,1 тыс. кв. м в 8-этажном здании. 120 человек эвакуированы, 11 спасены с помощью спецустройств. В здании всё ещё могут находиться заблокированные люди.

    В операции участвуют в общей сложности около 100 единиц техники, в том числе три вертолёта, и более 340 человек.

    Новость дополняется.

    Кадр из видео МЧС
    Кадр из видео МЧС
    Фото: МЧС РФ

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