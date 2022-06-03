Пожар в бизнес-центре в Москве локализован. В МЧС начали считать пострадавших

Как минимум два человека пострадали в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы, пожар локализован, сообщает МЧС . По данным оперштаба , один человек госпитализирован в центр Склифосовского.

«Врачи на месте проводят все мероприятия по оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим, эвакуировано из здания 125 человек. <...> Столичные больницы полностью готовы к приему пациентов в случае необходимости», — отмечается в сообщении.

К 11 часам огонь охватил 1,1 тыс. кв. м в 8-этажном здании. 120 человек эвакуированы, 11 спасены с помощью спецустройств. В здании всё ещё могут находиться заблокированные люди.

В операции участвуют в общей сложности около 100 единиц техники, в том числе три вертолёта, и более 340 человек.