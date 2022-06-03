Вопросы к обоим. На Васильевском «гонщик» на «Нексии» сбил ребёнка, который переезжал дорогу на велосипеде

Статистику ДТП с детьми в Петербурге пополнил ещё один юный велосипедист.
По данным «Фонтанки», 2 июня в 17:30 на пересечении Среднегаванского проспекта и улицы Шевченко (Василеостровский район) «Дэу Нексия» сбила 11-летнего мальчика на велосипеде. По предварительной версии, он ехал по пешеходному переходу, не спешивался. Машина в этот момент поворачивала направо.
Ребёнок получил различные травмы и в состоянии средней тяжести был доставлен в детскую городскую больницу
49-летний водитель, по информации «Фонтанки», нигде не работает, в 2021–2022 годах пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
С началом школьных каникул на дорогах возросло количество опасных ситуаций с участием несовершеннолетних. 1 июня на Кронверкской улице Mercedes, выезжая со двора, сбил 8-летнюю девочку, ехавшую по тротуару на самокате. А на Ям-Ижорском шоссе KIA — 13-летнего подростка на мопеде. На улице Адмирала Трибуца подросток на самокате выехал на дорогу прямо перед машиной. Водителям стоит особенно внимательно следить за происходящим и быть готовыми к внезапно выскакивающим на дорогу детям.