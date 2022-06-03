Вопросы к обоим. На Васильевском «гонщик» на «Нексии» сбил ребёнка, который переезжал дорогу на велосипеде

Статистику ДТП с детьми в Петербурге пополнил ещё один юный велосипедист.

По данным «Фонтанки», 2 июня в 17:30 на пересечении Среднегаванского проспекта и улицы Шевченко (Василеостровский район) «Дэу Нексия» сбила 11-летнего мальчика на велосипеде. По предварительной версии, он ехал по пешеходному переходу, не спешивался. Машина в этот момент поворачивала направо.

