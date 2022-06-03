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    Вопросы к обоим. На Васильевском «гонщик» на «Нексии» сбил ребёнка, который переезжал дорогу на велосипеде

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    7 комментариев

    Статистику ДТП с детьми в Петербурге пополнил ещё один юный велосипедист.

    По данным «Фонтанки», 2 июня в 17:30 на пересечении Среднегаванского проспекта и улицы Шевченко (Василеостровский район) «Дэу Нексия» сбила 11-летнего мальчика на велосипеде. По предварительной версии, он ехал по пешеходному переходу, не спешивался. Машина в этот момент поворачивала направо.

    Ребёнок получил различные травмы и в состоянии средней тяжести был доставлен в детскую городскую больницу № 2.

    49-летний водитель, по информации «Фонтанки», нигде не работает, в 2021–2022 годах пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

    С началом школьных каникул на дорогах возросло количество опасных ситуаций с участием несовершеннолетних. 1 июня на Кронверкской улице Mercedes, выезжая со двора, сбил 8-летнюю девочку, ехавшую по тротуару на самокате. А на Ям-Ижорском шоссе KIA — 13-летнего подростка на мопеде. На улице Адмирала Трибуца подросток на самокате выехал на дорогу прямо перед машиной. Водителям стоит особенно внимательно следить за происходящим и быть готовыми к внезапно выскакивающим на дорогу детям.

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    Комментарии (7)

    Дежурный по объединению
    Мало коробочники самокатчиков, за девелосипедизацию взялись.
    Pilat
    Если я правильно помню, при переходе через дорогу по пешеходному переходу, велосипедист должен спешиваться.
    Именно потому, что его скорость не позволяет часто вовремя среагировать водителю.
    Alex000
    Не успел заметить? Бывает, велосипеды движутся по переходу слишком быстро, да ещё с постоянной скоростью, не привлекая внимания.
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