Семиклассник на мопеде попал под машину, разворачиваясь на Ям-Ижорском шоссе

В День защиты детей в Пушкинском районе Петербурга в ДТП пострадал юный мопедист. Маневр разворота закончился столкновением с автомобилем.
В 20:50 1 июня у дома 11Н по Ям-Ижорскому шоссе 27-летний житель Павловска на своей KIA Optima, двигаясь от Пушкина в сторону Ям-Ижоры, столкнулся с мопедом без номеров. Им управлял 13-летний подросток, ученик седьмого класса одной из петербургских школ. Семиклассник ехал в попутном с автомобилистом направлении и пошел на разворот. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 июня.
В результате аварии подросток получил перелом голени. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель автомобиля с начала 2021 года пять раз привлекался за превышение скорости.
С началом школьных каникул на дорогах возросло количество опасных ситуаций с участием несовершеннолетних. Накануне днем на Кронверкской улице Mercedes, выезжая со двора, сбил 8-летнюю девочку, ехавшую по тротуару на самокате. А на улице Адмирала Трибуца подросток на самокате выехал на дорогу прямо перед машиной. Водителям стоит особенно внимательно следить за происходящим и быть готовыми к внезапно выскакивающим на дорогу детям.