Фестиваль «Фонтанка-SUP» возвращается в Петербург с гонкой на кубок «Фонтанки». Регистрация открыта

В первую субботу августа реки и каналы в историческом центре города вновь заполнят сапсёрферы в красочных костюмах и на необычных досках. Водный SUP-карнавал с девизом «В Питере — плыть!», организованный городским порталом «Фонтанка.ру», давно стал главным летним приключением и одной из визитных карточек Северной столицы, а также вошел в число крупнейших SUP-фестивалей мира.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Маршрут традиционно пройдет под 30 мостами по рекам и каналам в центре Петербурга: по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, Цирка Чинизелли, Аничкова моста, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский и Казанский соборы, под Итальянским мостом у Спаса на Крови к месту старта.



В этом году, по многочисленным просьбам, организаторы «Фонтанки-SUP» проведут спортивную гонку, райдеры смогут сразиться за Кубок «Фонтанка СUP» и призовой фонд гонки на дистанции 7,5 километра. Дистанция гонки проложена по маршруту фестиваля, старт от Инженерного замка, а финиш у Итальянского моста на канале Грибоедова. Соревнования пройдут в двух категориях — «Профи» и «Любители», а победители получат кубки, медали и подарки от организаторов и партнеров «Фонтанка-SUP». Подробности о гонке и регистрация на официальном сайте мероприятия. Обратите внимание, регистрация на соревнования платная.



Для всех остальных любителей сапсёрфа регистрация бесплатная, но обязательная. Это дает возможность спуститься на воду в зоне фестиваля, получить стартовый номер, воспользоваться «переодевалкой», а главное — принимать участие во всех конкурсах (о которых подробно мы расскажем позже) и выигрывать ценные призы.

Успей стать частью яркого водного карнавала «Фонтанка-SUP-2022»! Зарегистрируйся на сайте www.fontankasup.ru до 3 августа. Вот несколько простых правил, обязательных для участников SUP-карнавала:



— к самостоятельному участию в Фестивале допускаются только совершеннолетние.

— Подростки старше 14 лет могут плыть только в сопровождении родителей, которые несут ответственность за их безопасность и действия на территории проведения фестиваля. Они должны также пройти регистрацию, а во время заплыва быть в спасательных жилетах. Дети до 14 лет на воду не допускаются.

— Проплыть в карнавальной колонне в день SUP-феста можно только на сапборде.

— Участники без лиша к участию не допускаются. Также настоятельно рекомендуем всем участникам карнавала использовать спасательный жилет.



Плыви на весь мир. Как прошел VI «Фонтанка-SUP»