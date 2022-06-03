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    Фонтанка-SUP

    Фестиваль «Фонтанка-SUP» возвращается в Петербург с гонкой на кубок «Фонтанки». Регистрация открыта

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    В первую субботу августа реки и каналы в историческом центре города вновь заполнят сапсёрферы в красочных костюмах и на необычных досках. Водный SUP-карнавал с девизом «В Питере — плыть!», организованный городским порталом «Фонтанка.ру», давно стал главным летним приключением и одной из визитных карточек Северной столицы, а также вошел в число крупнейших SUP-фестивалей мира.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Маршрут традиционно пройдет под 30 мостами по рекам и каналам в центре Петербурга: по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, Цирка Чинизелли, Аничкова моста, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский и Казанский соборы, под Итальянским мостом у Спаса на Крови к месту старта.

    В этом году, по многочисленным просьбам, организаторы «Фонтанки-SUP» проведут спортивную гонку, райдеры смогут сразиться за Кубок «Фонтанка СUP» и призовой фонд гонки на дистанции 7,5 километра. Дистанция гонки проложена по маршруту фестиваля, старт от Инженерного замка, а финиш у Итальянского моста на канале Грибоедова. Соревнования пройдут в двух категориях — «Профи» и «Любители», а победители получат кубки, медали и подарки от организаторов и партнеров «Фонтанка-SUP». Подробности о гонке и регистрация на официальном сайте мероприятия. Обратите внимание, регистрация на соревнования платная.

    Для всех остальных любителей сапсёрфа регистрация бесплатная, но обязательная. Это дает возможность спуститься на воду в зоне фестиваля, получить стартовый номер, воспользоваться «переодевалкой», а главное — принимать участие во всех конкурсах (о которых подробно мы расскажем позже) и выигрывать ценные призы.

    Успей стать частью яркого водного карнавала «Фонтанка-SUP-2022»! Зарегистрируйся на сайте www.fontankasup.ru до 3 августа.

    Вот несколько простых правил, обязательных для участников SUP-карнавала:

    — к самостоятельному участию в Фестивале допускаются только совершеннолетние.

    — Подростки старше 14 лет могут плыть только в сопровождении родителей, которые несут ответственность за их безопасность и действия на территории проведения фестиваля. Они должны также пройти регистрацию, а во время заплыва быть в спасательных жилетах. Дети до 14 лет на воду не допускаются.

    — Проплыть в карнавальной колонне в день SUP-феста можно только на сапборде.

    — Участники без лиша к участию не допускаются. Также настоятельно рекомендуем всем участникам карнавала использовать спасательный жилет.

    Подробно о правилах участия в фестивале «Фонтанка-SUP» можно прочитать тут: http://fontankasup.ru/rules

    Посмотреть и прочитать о том, как это было в прошлые годы, а также следить за новостями «Фонтанка-SUP» вы можете в рубрике фестиваля на сайте городского портала «Фонтанка.ру» и на официальной странице события в ВК.

    Плыви на весь мир. Как прошел VI «Фонтанка-SUP»

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Международный Фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP» в седьмой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году — при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть». За годы существования фестиваль «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек северной столицы. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более трех тысяч любителей сапсёрфинга из 10 стран и более 80 городов. В 2021 году фестиваль «Фонтанка-SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».
    SUP — от английского Stand up paddle — «стоящий с веслом». В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта и отдыха, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферам в отсутствие волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде — используя весло. Занятие сапсерфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.

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