Анна Кудряшова, «Мисс SUP — 2021» :

— Эмоции просто зашкаливают! — поделилась она сразу после своей победы. — Если честно, я реально не ожидала. В этом году я решила нарядиться Чудо-женщиной. Мне супруг говорил, что я похожа на Галь Гадот, и я решила — почему бы и нет? На сцене я потеряла дар речи, потому что морально оказалась не готова к тому, что на меня смотрело такое большое количество людей. Я стеснялась, а если тебе еще и задают какие-то вопросы, ищешь в голове какие-то словечки, но их нет. Когда объявили, что я выиграла, я подумала: «Да ладно? Серьезно? Да ну, нет! Я? Ну ладно». В общем, я была очень рада, спасибо большое всем организаторам. Мне просто не выразить словами всю мою благодарность.

