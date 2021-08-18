«Двадцать первый век»
– петербургская страховая компания, которая работает на российском и международном рынке более 27 лет. Клиентами компании являются корпоративные организации и частные лица.
Для частных клиентов компания предлагает все виды страхования, в том числе:
• страхование от несчастных случаев детей и взрослых
• страхование детей в школах и летних лагерях
• страхование спортсменов на соревнованиях и сборах
Многие услуги можно оформить онлайн на сайте компании https://21-vek.spb.ru/privat/
Специалисты компании оказывают профессиональные консультации по вопросам страхования, что позволяет предлагать страховые продукты, созданные с учетом индивидуальных особенностей клиентов.
Лицензия без ограничения срока действия: СЛ № 2027, ОС № 2027-03, СИ № 2027 ЦБ РФ от 24.03.2017 г.