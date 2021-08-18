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Плыви на весь мир

Как прошел
VI «Фонтанка-SUP»

Как прошел VI «Фонтанка-SUP»

Шестой по счету «Фонтанка-SUP» стал по-настоящему мировым событием: на реки и каналы вышли граждане 10 стран и более 80 городов. О фестивале написали ведущие российские и мировые СМИ.

«Фонтанка-SUP-2021» - SUPер кадры!

Сюжеты о фестивале выпустили международное агентство Reuters, американский телеканал CBS, Euronews и даже индийский телеканал ETV. Среди российских СМИ про «Фонтанка-SUP» написали ТАСС, «Интерфакс», «Аргументы и Факты», «Комсомольская правда», «Газета.ру», RT и многие другие.
В этом году фестиваль проходил в формате свободной от коронавируса зоны. В стартовый городок допускались только участники заплыва, прошедшие электронную регистрацию, при предъявлении (в электронном или бумажном виде): ПЦР-теста, выполненного не раньше чем за три дня до даты проведения мероприятия, или сертификата вакцинации, или справки о перенесенном заболевании (COVID-19).
Несмотря на столь жесткие требования, председатель комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев отметил, что подобные мероприятия сейчас важны для города как никогда.
— Сейчас очень важно не выпадать из позитивного информационного поля, которое наш город всегда сопровождало, — подчеркнул Сергей Корнеев. — Да, сейчас не самые простые времена, и в мире путешествия ограничены. В России люди тоже по-разному относятся к путешествиям. Такие события сейчас особенно важны, потому что люди участвуют из разных городов России, потому они будут размещать фотографии в разных социальных сетях, будут говорить об этом и о Санкт-Петербурге. Подобные мероприятия несут позитив, появляется желание приехать в Санкт-Петербург через год, и не один раз, чтобы насладиться нашим прекрасным городом.
Стартовый городок был в этом году особенно ярким и нарядным. Команда прогресса «Газпром нефти» приглашала не только сделать креативное фото, но и комфортно накачать свой сап с помощью электронасосов компрессионной станции. Официальный SUP- партнер компания Bestway представила на фестивале обновленную линейку своих досок Hydro-Force, которые хорошо знакомы многим сапсёрферам. Наш крутой LIFE партнер компания GloraX Life организовала для всех участников лаундж зону, где была возможность подзарядить телефон, отдохнуть и поучаствовать в розыгрыше призов. Расслабиться до или после маршрута можно было в массажных креслах компании Yаmaguchi, познакомиться с необходимыми каждому сапсерферу комфортными и практичными аксессуарами – в зоне магазина Sup-club.ru. От партнеров для всех участников были организованы фотозоны, выставки и дегустации.
Чтобы дистанция прошла с улыбкой и на одном дыхании, перед стартом прошел танцевальный флешмоб, который специально для участников подготовила Команда прогресса «Газпром нефти», зажигавшая вместе со всеми в начале карнавальной колонны.
«Фонтанка-SUP» — танцуем и плывем!
Традиционную физкультурную разминку провела команда тренеров клуба World Class под руководством Натальи Дыняк — супервайзера групповых программ клуба World Class Атлантик-Сити, мастера спорта СССР по спортивной гимнастике.
— Участники слушали нас идеально, — рассказала Дыняк. — Подпевали, подтанцовывали, хлопали, улыбались, принимали участие. Здоровый образ жизни рулит, и спасибо за фестиваль. Это дорогого стоит. На самом деле работа на сапе требует большой координации и достаточно серьезной подготовки. Но сегодня справились даже новички. Это говорит о том, что наше население здорово, выносливо и может выполнять все элементы даже высокой сложности.
В этом году официальным страховым партнером «Фонтанка-SUP» стала петербургская компания «Двадцать первый век». Страхование участников от несчастных случаев осуществлялось на протяжении всего маршрута заплыва.
— Мы давно мечтали посотрудничать с «Фонтанкой», — призналась Татьяна Булавина, начальник рекламного отдела страховой компании «Двадцать первый век». — Сегодня мы будем наблюдать, страховать участников от несчастного случая, наслаждаться процессом. В этот раз мы не поплывем. Будем пока тренироваться. Удивительные впечатления. Я уже много всего увидела. С каждым годом становится все интереснее и интереснее. Масштабы и творческий подход участников зашкаливают.
Заплыв открыли вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, главный редактор портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков и генеральный директор портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский.

У нас своя Олимпиада, самая красивая, — напомнил Александр Горшков. — Как говорил основатель нашего города, небываемое бывает. Всем лёгкой воды, да здравствует Питер!

Мы очень гордимся, что нас поддерживают такие веселые и креативные люди, — подчеркнул Дмитрий Витковский. — Всем хорошего настроения. Несмотря на сложные условия, мы второй год проводим это мероприятие. Не забывайте про социальную дистанцию, но помогайте ближнему.
К слову, вице-губернатор Максим Соколов и сам принял участие в заплыве. И даже немного искупался в Фонтанке.
— На дистанции пришлось поработать, — признался Максим Соколов. — Особенно был один инцидент на повороте Крюкова канала. Пришлось искупаться в Фонтанке. Не каждому так повезет на «Фонтанке-SUP».

Я впервые поплавал, но с удовольствием и хорошим настроением. После того, как искупался, дождик был даже приятен. Как в душе. Почему без костюма сегодня? Я всегда на работе, поэтому приходится держать марку.
В этом году маршрут проходил под 33 мостами по рекам и каналам в центре Петербурга: по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, Цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, Дом книги, под Итальянским мостом у Спаса на Крови к месту старта. Почти десять километров непередаваемых впечатлений. На пяти мостах по маршруту следования карнавальной колонны участников приветствовала группа поддержки Команды прогресса «Газпром нефти».
Тех, кто устал, на набережной Крюкова канала готов был подобрать и довезти до стартового городка специальный автобус. Сход с дистанции совсем не означал провал. Это доказал Константин Третьяков, объявленный победителем в номинации «Лучшее оформление доски». Вместе с женой он плыл в жутких костюмах на сапе, переделанном в черно-красную колесницу-трон.
— Абсолютно спонтанная идея, — рассказал Третьяков. — И буквально за один вечер родилось то, что все увидели. Всё заняло примерно 6 часов. Без помощи супруги я бы не справился. Мы уже не первый год пытаемся получить приз за лучшее оформление сапа. В этом году был очень сильный ветер. Мы участвуем в третий раз, и впервые не дошли до финиша, потому что нас просто сдувало. Из-за такого обильного оформления сапа была большая парусность. Получилось проплыть только полпути. Но всё равно — было очень здорово и прикольно.
Впервые участником сап-фестиваля стала команда телеканала ТНТ, часть которой вместе со всеми участниками прошла всю дистанцию на сапах в костюмах людей-телевизоров, а часть — вовсю отрывалась на суше. Комментаторами заплыва стал дуэт от ТНТ «Чехов и Кукота». Игорь Чехов с юмором комментировал заплыв из машины, которая двигалась по маршруту фестиваля. А на Горсткином мосту его напарник Миша Кукота провел увлекательную игру «Поймай круг». Суть игры — поймать на весло надувной круг, летние панамы, козырьки, водонепроницаемые чехлы для телефонов и всё в таком духе.
— Мне очень нравится, когда к спорту привязано что-то юмористическое, — поделился своими эмоциями Игорь Чехов. — Вот как тут с костюмами сделали. Спорт и юмор всегда немножечко рядом. Я только за. Мой самый первый опыт катания на сапах случился сразу на соревнованиях. И я занял третье место. Я сразу подумал — да, это мой спорт. Поэтому с удовольствием сегодня вместе со всеми прокатился бы, но не меньше кайфанул, комментируя всё это действо. Огромное количество разнообразных костюмов. Я некоторых персонажей пытался угадать даже. Смотрю: вроде знакомый кто-то. Ну, Пеннивайз крутой.
Женщина в супергеройском костюме с какими-то крыльями. Всегда, когда возвращаюсь в Петербург, появляются бешеные невероятные воспоминания, ностальгия. Только здесь я ее чувствую полностью. Город великолепный. Он создан для романтики.
И именно креативная команда телеканала ТНТ в итоге выиграла в номинации «Корпоративный экипаж».
В этом году заплыв проходил в непростых условиях. Дул сильный ветер, а в какой-то момент на участников обрушился дождь. О своих впечатлениях рассказала журналист "Фонтанки" Венера Галеева:

— В этом году питерская погода показала всё, на что способна. И ветер был такой, что на Фонтанке сапы буквально сдувало к правому берегу, и солнце, и дождик пару раз зарядил. Впервые пожалела, что не надела гидрокостюм. По моим наблюдениям, все соблюдали скоростной режим и дистанцию. Бывалые участники старались растягивать удовольствие: «парковались» в сторонке от общего потока под мостами и устраивали пикники на воде с чайком и бутербродами.
С каждым годом становится всё больше и больше корпоративных команд: дружные сапсёрферы представляют как небольшие компании, так и крупные корпорации. Участники демонстрируют прекрасную спортивную форму, командный дух, взаимовыручку и самое позитивное настроение.
Корпоративные команды на шестом фестивале «Фонтанка-SUP»
Впервые на «Фонтанке-SUP» активно и креативно выступила сборная «умников и умниц» Северной столицы! Почти сотня молодых учёных и студентов объединились в Команде прогресса. Все они работают и учатся на партнёрских программах «Газпром нефти» в разных вузах города. И любовь к сап-сёрфингу наконец-то собрала вместе математиков, программистов, биологов и даже участников арктических экспедиций.
Дмитрий Игнатьев,
Команда прогресса «Газпром нефти»:
— Лично для меня это уже четвертый фестиваль. Многие из нашей команды принимают участие во второй или третий раз, есть и новички. В этом году с нами впервые всю дистанцию прошли студенты из Бразилии и Индии, которые поступили в Санкт-Петербургский государственный университет по партнерской программе, которую открыла наша компания. Поэтому помогаем развивать и географию фестиваля. Думаю, это добавляет красок и колорита. В целом впечатления потрясающие.
Каждый год фестиваль заряжает эмоциями, и не только до конца лета, но и до старта следующего фестиваля. Ты ждешь, придумываешь какие-то новые креативные идеи и костюмы. Это очень здорово, спасибо большое «Фонтанке» и всем организаторам.
Команда компании GloraX Life впервые приняла участие в заплыве, разыграв свободные места для участия в своей сборной в соцсетях фестиваля.
Алиса Цухло, руководитель проекта GloraX Life:
— Было очень классно! Это очень яркое и крутое событие. Я была рада стать его частью вместе с нашей командой. Для меня это первый SUP-фестиваль. Сильно устали, но такая хорошая поддержка была. Нас поддерживали с воды, с мостов, все кричали — это было здорово! Ни разу не искупалась. У меня была камера Go Pro, телефон — мне было нельзя. Очень много было красивых костюмов. Участники действительно здорово подготовились. Случился настоящий карнавал!

В день фестиваля почти две сотни представителей Setl Group совершили настоящее путешествие на сапбордах по рекам и каналам Петербурга. Сотрудники холдинга – любители активного отдыха и спорта – просто не могли упустить возможность принять участие в таком потрясающем мероприятии. И это того стоило – все участники получили мощнейший заряд энергии, ярких впечатлений и положительных эмоций!
Владислав Шипунов, руководитель дирекции специальных проектов Setl Group:
— Всё прошло интересно, на маршруте с переменным успехом. На Фонтанке было сложновато, а дальше пошло замечательно. Погода была шикарная: было всё — солнце и дождь. Богатая фантазия у участников. Очень понравился костюм дракона и масса аватаров. И еще было очень мило видеть на сапах домашних животных. Это буквально мой третий опыт катания на сапах, но теперь займемся этим более регулярно всей нашей дружной командой!
Поделились своими впечатлениями и представители корпоративных команд, впервые принимавшие участие в карнавале.
Председатель совета директоров холдинга «РСТИ» (Росстройинвест) Фёдор Туркин:
— Впечатления обалденные, просто обалденные. Праздник! Но «Фонтанка» умеет удивлять. Нам так не хватает праздников в наше пандемийное время. И вот этот праздник «Фонтанка» сделала. Такие мероприятия очень нужны городу, они объединяют, они дают радость, позитив, и такой праздник остается внутри надолго. Это классно.
Дарья Бородинова, директор по развитию компании DIDRIKSONS:
— Потрясающие впечатления! Было очень сложно, но всё понравилось. Почему-то, когда я смотрела маршрут, предполагала, что всё будет намного быстрее. Но мы справились. Было классно. Я не могу сказать, что тренировалась, но один раз пробовала. Наша одежда потрясающе подошла для такого заплыва. Несмотря на то, что на нас была форма не нашего бренда, но у всех были наши ветровки, и они нас очень сильно спасли, потому что погода во время заплыва была очень переменчивая: то дождь, то солнце, то ветер. В общем, наши куртки нас выручили. Так что функциональная одежда DIDRIKSONS — это отличный вариант.
Анна Кудрявцева, врач-невролог, заведующая неврологическим отделением Международного медицинского центра «СОГАЗ»:
— Впечатления просто безумные, огонь. Понравилась больше всего взаимовыручка: несмотря на то, что многие подрезают друг друга, но тут же помогают. Я плавала на сапах раньше, но перед этим не тренировалась. Такое расстояние для меня было трудноватым. Особенно тяжело было в конце. Я считаю, что этот вид спорта доступен для всех. На сапе можно плавать стоя, сидя, лежа, стоя на коленях, тренировать любые группы мышц. Это вестибулярная нагрузка, баланс, силовая нагрузка, аэробная нагрузка. И всё это сочетается в одном. Лучше вида физической нагрузки не придумать.
Уверенно уже в шестой раз прошла маршрут команда самого давнего партнера фестиваля — компании Victoria Stenova. Также в заплыве традиционно приняли участие команды компании Bestway, Группы «Эталон», сервиса доставки «Лента Онлайн». Уже не в первый год бренд компании «Формула Теннис-Хоккей» представляли обаятельные Лев и Лайна. Впервые покорили маршрут команды «Проект 111», Хоккейного клуба СКА, Солофарм, «Конфидент», Aviasales. Огромную организационную работу и по подготовке корпоративных команд к заплыву провел серф-партнер фестиваля — проект Wantsup_spb и его руководитель Олег Беломутский.
"Фонтанка", придумавшая самый красивый в мире SUP-фестиваль, не могла остаться только организатором. Каждый год, вместе с числом участников увеличивалась и команда городского портала "Фонтанка.ру". Теперь на досках ходит почти вся компания.
Конкурсную программу по традиции открывали финалистки «Мисс SUP — 2021». Десяти девушкам, только что прошедшим на сапах почти 10 км, пришлось выступить в импровизированном дефиле и ответить на каверзные вопросы ведущего. В итоге победила Анна Кудряшова в костюме Чудо-женщины.
Анна Кудряшова, «Мисс SUP — 2021» :
— Эмоции просто зашкаливают! — поделилась она сразу после своей победы. — Если честно, я реально не ожидала. В этом году я решила нарядиться Чудо-женщиной. Мне супруг говорил, что я похожа на Галь Гадот, и я решила — почему бы и нет? На сцене я потеряла дар речи, потому что морально оказалась не готова к тому, что на меня смотрело такое большое количество людей. Я стеснялась, а если тебе еще и задают какие-то вопросы, ищешь в голове какие-то словечки, но их нет. Когда объявили, что я выиграла, я подумала: «Да ладно? Серьезно? Да ну, нет! Я? Ну ладно». В общем, я была очень рада, спасибо большое всем организаторам. Мне просто не выразить словами всю мою благодарность.
Победительницу лично наградил Павел Мацокин, директор представительства компании Bestway в России. Он вручил «Мисс SUP — 2021» гидромассажный бассейн Lay-z-Spa от компании Bestway.
— Все претендентки были ошеломительно красивые и очаровательные, поэтому было сложно, — заявил Павел Мацокин. — Но, поскольку наша команда коллегиально сделала такой же выбор, как и жюри, поэтому Анна победила. Всё феерично, классно, мы участвуем второй год. Организация отличная. Будем участвовать и дальше. Погода, думаю, не сильно испортила настроение. Все нагрелись, пока накачивали сапы, пока плыли. Никто не замерз.
Все финалистки получили наборы натуральной косметики от компании Levrana, сертификаты сети фитнес-клубов World Class и полезные сладости без сахара от компании Chikalab.
В других номинациях фестиваля тоже развернулась нешуточная борьба. Многие лауреаты боролись за победу не первый год. Как, например, Надежда Нестерова, победившая вместе с мужем в костюмах «Праздник Смерти» в спецноминации от компании ТНТ «Самый креативный костюм», а также в фестивальной номинации для экипажей с домашними питомцами «Я и ценный пассажир».
— В этом году мы решили, раз уж пузико (Надежда участвовала, будучи на последнем месяце беременности. — Прим. ред.), мы не будем особо заморачиваться. В общем, начали думать, так закрутилось-закрутилось, и вот мы уже опять самые красивые. Наш маленький пассажир уже отдыхает, потому что пережил немало за сегодня. Это наш хомяк. Его нам подарили месяца три назад на нашу свадьбу. Его зовут Грызля. Не думаю, что он был в восторге от заплыва, но мы создали ему максимально комфортные условия. У него было сомбреро, чтобы не пекло, и кукуруза, и маракасы.
В общем, я думаю, что он рад за нас и рад был помочь. Честно говоря, я не до конца была уверена, буду ли участвовать как пловец. Я хотела сделать костюм — и я его сделала. А тут уже по ситуации. Ну, и я хорошо себя чувствую: всё-таки гребу руками, а не животом.
В очередной раз поразила всех Ирина Еремина, которая в прошлом году удивила костюмом друида с деревом на сапе. В этот раз ее композиция под названием «Дикий Запад» выиграла в номинациях «Экокостюм» от компании DIDRIKSONS и «Самый креативный костюм» (спецноминация телеканала ТНТ):
— Получается, что я уже четвертый год участвую в «Фонтанке-SUP». Сначала у меня был просто наряд, я посмотрела весь фестиваль. На следующий год мне пришла идея, что можно оформить доску камышами. А я была индейцем. Но камыши не очень хорошо держались на доске. В прошлом году мое дерево очень хорошо держалось, но я не предусмотрела, что дерево не пройдет по высоте под мостами. Пришлось обламывать ветки. Поэтому в этом году суть моего костюма была такой: должна быть очень высокая конструкция 3 метра, которая могла сложиться в 1,5 метра и пройти под мостами. И уже потом я это обыграла.
Владимир Смирнов и Екатерина Михеева в костюмах «Новостройки» победили в новой номинации — «Символ Петербурга», получив дополнительные приятные подарки от холдинга «РСТИ» (Росстройинвест).
— Мы изначально планировали сделать что-то другое — Angry Birds, а получились два замечательных дома, Делали мы их три ночи. Закончили сегодня в пять утра. Во время заплыва было немного сложно, потому что ветер, а у нас здание высокое. Немного нас потрепало, и теперь наши здания требуют капитального ремонта. Но в целом всё было замечательно. «Фонтанка-SUP», как всегда, порадовал, так что спасибо большое.
Елизавета Глянцева в костюме «Зубная паста» сумела взять главный приз в специальной номинации «Самое вдохновляющее выступление» от прогрессивного партнера — компании «Газпром нефть».
— Я врач-стоматолог, поэтому выбор был очевиден. Костюм сшили сами. На всё ушло дня два-три. Делали из того, что было под рукой. Мне помогала моя племянница. Получился потрясающий праздник на воде. Очень хотелось почувствовать себя среди всех остальных, поэтому спасибо организаторам за такой феерический день. Дождик точно никому не помешал. Участвовала впервые. Сидя плыть вполне удобно, а стоя я не рискнула: ветер всё-таки достаточно сильный. Костюм сделали из неопрена, колпачок — корзина для бумаг, щетки — круг для плавания и швабра.
Приз за лучший костюм ушел Марьяне Пилипенко, одевшейся Принцессой-рыбой из мультфильма «В синем море, в белой пене».
— Эмоции самые прекрасные. Когда стали объявлять последнюю номинацию, я уже стояла и не верила: столько классных костюмов было, наверное, мне повезет, но не в этот раз. Но всё же повезло, я стала победителем. Это очень приятно. В пятый раз я участвую в «Фонтанка-SUP», в пятый раз стараюсь, как могу, и вот Принцесса-рыба справилась с этой задачей. Этот костюм точно не был самым простым с точки зрения идеи, понимания, как эту шапочку сшить, чем можно заменить губы. Потому что, если бы я просто нарисовала губы, это было бы не так интересно. А вот силиконовая штука оказалась кстати.
Приз симпатий от компании Chikalab получила Диана Матвеева в образе Красной Королевы, а за лучший косплей-костюм отметили Александра Смирнова, идеально вжившегося в роль Короля из «Бременских музыкантов».

Все победители получили приятные подарки от партнеров фестиваля: непотопляемые и непромокаемые аксессуары от компании "Проект 111", а также сертификаты на международный теннисный турнир St. Petersburg Open 2021 от компании "Формула Теннис-Хоккей". Для волонтеров и организаторов «Фонтанка-SUP» магазины готовой еды на каждый день UPPETIT предоставили свои топовые блюда. В течение всего дня музыкальное сопровождение фестиваля обеспечивали резиденты Radio Record, а зажигательную атмосферу поддерживал бессменный ведущий фестиваля Иван Павлов.
Life партнёр «Фонтанка-SUP» разыграл велосипед и много крутых призов. Все, кто сфотографировался в яркой лаундж-зоне GloraX life и оставил в барабане свои контакты, получили шанс выиграть полезные призы от партнера события. Итоги подвели на сцене.

Обладатель первого места получил велосипед. За второе и третье место подарили сертификаты в магазин Family Ride. В качестве бонуса разыграли три коврика для йоги от GloraX Life, один из которых достался главному редактору «Фонтанки» Александру Горшкову.
На фестивальной сцене подвели итоги конкурса «На сапах я и вся моя семья» , который устраивал сайт о здоровье «Доктор Питер». Приз от компании World Class за лучшее семейное видео, связанное с плаванием на сапбордах, получила Марина Изотова из Петербурга.

Также организаторы «Фонтанка-SUP» подвели итоги конкурса публикаций в социальных сетях о карнавальном заплыве, который прошел 31 июля. Были выбраны авторы четырех самых ярких постов с хештегами #fontankasup, #фонтанкасап2021, #впитереплыть. Лучшие кадры размещены на страницах "Фонтанки" и в социальных сетях события.
Ждем вас в следующем году на VII Фестивале сапсёрфинга «Фонтанка-SUP». Будет еще больше конкурсов, призов и ярких эмоций!
Организатор «Фонтанка-SUP - 2021» - городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Мы выражаем признательность и благодарность партнерам и друзьям за содействие в проведении главного праздника для любителей сапсёрфинга 31 июля 2021 года:
Прогрессивный партнёр — компания «Газпром нефть»
Прогрессивный партнер фестиваля — компания «Газпром нефть» — лучший работодатель страны по версии соискателей HeadHunter. Ежегодно практику и стажировку в «Газпром нефти» проходят около 200 студентов петербургских вузов — по статистике, каждый пятый из них после выпуска приходит на работу в компанию.
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA
VICTORIA STENOVA производит обои и аксессуары для дома. В 2018 году компания запустила новое направление – STENOVA HOME. Воплощая накопленный опыт создания интерьеров, компания стремится подарить вам качественные, уникальные и модные аксессуары, а также текстиль для дома. Выбирайте лучшее — это ваше будущее!
Официальный SUP-партнер — компания Bestway
С момента основания в 1994 году, компания Bestway занимается производством инновационной продукции для спорта и отдыха, привлекает лучших исследователей, технологов, конструкторов, дизайнеров и производителей для создания самого широкого ассортимента товаров. Товары Bestway можно купить более чем в 110 странах на шести континентах мира.

Обширный выбор каркасных и надувных бассейнов, портативных СПА бассейнов, широкий ассортимент товаров для отдыха, развлечений на природе и кемпинга удовлетворяет широкий спектр потребностей клиентов. Более 1100 товаров разработаны исходя из предпочтений каждой возрастной категории и образа жизни. В любое время года вы можете отдыхать или заниматься спортом вместе с продукцией компании Bestway.
Официальный страховой партнер — СК «Двадцать первый век»
«Двадцать первый век» – петербургская страховая компания, которая работает на российском и международном рынке более 27 лет. Клиентами компании являются корпоративные организации и частные лица.

Для частных клиентов компания предлагает все виды страхования, в том числе:

• страхование от несчастных случаев детей и взрослых

• страхование детей в школах и летних лагерях

• страхование спортсменов на соревнованиях и сборах

Многие услуги можно оформить онлайн на сайте компании https://21-vek.spb.ru/privat/

Специалисты компании оказывают профессиональные консультации по вопросам страхования, что позволяет предлагать страховые продукты, созданные с учетом индивидуальных особенностей клиентов.

Лицензия без ограничения срока действия: СЛ № 2027, ОС № 2027-03, СИ № 2027 ЦБ РФ от 24.03.2017 г.
Life партнер GloraX Life
Glorax Life – это современное, динамично развивающееся сообщество горожан, соседей и единомышленников, увлеченных созиданием, развитием, независимым стилем мышления и активным образом жизни. Это сообщество, построенное на уважении и доверии, на убежденности в том, что окружающие люди ответят пропорциональной взаимностью на то, что мы им даем. Вместе мы умножаем возможности каждого. Получай новый опыт и делай то, что не делал никогда прежде!

Наша миссия – создание здорового, яркого и процветающего сообщества горожан и соседей, которое способствует развитию каждой составляющей его личности, служит для продвижения творческих инициатив и формирует позитивный опыт взаимно обогащающего взаимодействия.

Прокачай свою жизнь!
Командный партнер – Setl Group
Setl Group – крупнейший застройщик Северо-Запада, который уже 27 лет работает на рынках жилья Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей. Холдинг входит в ТОП-3 застройщиков России по объему ввода жилья. В портфеле проектов Setl Group — объекты всех классов, от жилых комплексов комфорт-класса до премиального сегмента в привлекательных видовых локациях. Успешная работа холдинга подтверждена многочисленными наградами и отмечена ведущими рейтинговыми агентствами.
ТВ-партнер – ТНТ
Сёрф-партнер – проект Wantsup_spb
Проект Wantsup_spb – это сообщество для людей, которые горят желанием научиться кататься на SUP-сёрфах, а также для умелых мастеров этого спорта! Проект соединяет в себе спорт, туризм, здоровый образ жизни и позитив и романтику. Здесь можно не только организовать обучение и индивидуальную прогулку на сапах, но и круто отдохнуть всей семьей или большим корпоративным коллективом. Прогулки в Северной столице, водные туры и выезды, мероприятия и походы в сопровождении профессионалов своего дела.

Каждую неделю компания организует выезды на озёра и реки! Проведите свой день, в компании друзей на открытой воде вместе с WantSup!
Сервис доставки Лента Онлайн
Сервис доставки Лента Онлайн обеспечивает своих покупателей большим выбором продуктов из гипермаркета Лента, а также дарит скидки на любимые бренды, акции и индивидуальные предложения. И главное – быстро, доставка от 60 минут!
Группа Эталон
Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Группа «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Благодаря более чем 30-летнему опыту успешной работы Компания является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м.
РСТИ (Росстройинвест)
Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) – одна из ведущих российских строительных компаний, которая реализует собственные инвестиционно-строительные проекты, а также успешно работает в рамках государственных контрактов. За 20 лет работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания построила более 1,5 млн кв. м жилой, коммерческой и социальной недвижимости. В 2019 году холдинг вышел на московский рынок с домом премиум-класса ELEVEN.
Компания «Формула Теннис-Хоккей»
Компания «Формула Теннис-Хоккей» - организатор Международных теннисных турниров St. Petersburg Open в 2015-м и St. Petersburg Ladies Trophy. Компания специализируются на проведении спортивных теннисных мероприятий, используя накопленные за годы успешной работы знания и опыт с международными ассоциациями ITF, ATP, WTA. Проводимые под эгидой «Формулы Теннис-Хоккей» St. Petersburg Open St. Petersburg Ladies Trophy неоднократно были признаны лучшими турнирами по независимому голосованию игроков.
DIDRIKSONS
DIDRIKSONS – известный шведский бренд со столетней историей, ведущий производитель функциональной одежды для всей семьи в Скандинавии. Стильный дизайн, высокое качество и защитные характеристики – основа неизменного успеха бренда в России.
Проект 111
«Проект 111» — ведущий поставщик на российском рынке мерча и промопродукции. В ассортименте более 20 000 товаров для брендирования, в том числе собственные разработки. Более 4000 дилеров представляют компанию в России и странах СНГ.
Сеть фитнес-клубов World Class
Бренд World Class появился на российском рынке в 1990 году. На сегодняшний день World Class является крупнейшей фитнес-корпорацией в России, которая оперирует 45 собственными и 50 франчайзинговыми клубами в 34 городах в 6 странах.

Сеть фитнес-клубов World Class представляет членам клубов полный комплекс фитнес-программ, бассейны, групповой и индивидуальный тренинг, тренажерные залы, Детские клубы, русскую и турецкую бани, салоны Beauty SPA, фитнес-бары и солярии.

World Class является основателем института персональных тренеров в России. В компании разработана система аттестации, которую ежегодно проходят все тренеры сети. В состав тренерской команды клубов входят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, мастера спорта международного класса.
Архыз Сервис
Самый крупный в Санкт-Петербурге онлайн-гипермаркет воды и продуктов «Архыз Сервис» — с 2005 доставляют воду высшей категории, оборудование для воды и товары для дома. Специалисты помогут выбрать воду на каждый день, для детей с рождения, спортсменов и здоровья взрослых и всех остальных людей.
Из коллекции от 40 производителей со всех концов света, только оригинал - сертификаты на сайте. Бесплатно до квартиры, дачи, офиса 7 дней в неделю с 9 до 23 в трехчасовом интервале. Эксклюзив в линейке — высокощелочная вода "Карелия сияние озер" во всех объемах. Есть ПОДПИСКА на воду со скидкой, чтобы привозить регулярно, как газеты.
Кондитерская «Тройка»
Кондитерское производство «Тройка», основанное в 1978 году, является одним из самых известных брендов Северной столицы. Легендарную кондитерскую знают и любят не только в родном Петербурге, но и других городах. «Тройка» стала одним из первых кондитерских предприятий в России, выпускающим торты и пирожные с натуральными взбитыми сливками. С этих сладких шедевров и небольших хлебобулочных изделий или, как было принято называть раньше, «мелкоштучки», началась история производства. Залог успеха кондитерской «Тройка» - забота о покупателях, верность традициям и любовь к своему делу.
Компания Леврана
LEVRANA - НАТУРАЛЬНАЯ И ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА,СОЗДАННАЯ САМОЙ ПРИРОДОЙ.

Levrana - производитель из Санкт-Петербурга. В ассортименте компании полноценные линейки ухаживающей и по-настоящему работающей косметики, абсолютно ничего из продуктов НЕ СОДЕРЖИТ нефтехимию, парабены, вредные ПАВы и продукты животного происхождения, косметика не тестируется на животных и имеет полностью биоразлагаемые формулы. Продукция сертифицирована согласно международному стандарту ECOСERT. Настоящий must have всех адептов естественной красоты и натурального ухода!
Группа клиник "СОГАЗ МЕДИЦИНА"
Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» (ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА») - это частные многопрофильные клиники, предоставляющие высокотехнологичную медицинскую помощь жителям разных регионов России, в том числе клиентам страховых компаний – партнеров Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» по полисам ДМС (добровольного медицинского страхования). На сегодняшний день ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА» представлена 6 клиниками, оснащенными современным диагностическим оборудованием, где оказывается широкий спектр качественных медицинских услуг. Главной ценностью ММЦ «СОГАЗ» являются специалисты с международным опытом лечения различных заболеваний и патологий. Наша команда врачей – это более 300 специалистов, среди которых профессоры, кандидаты медицинских наук, обладатели патентов и уникальных авторских методик в области инвазивной и малоинвазивной хирургии.
Партнеры «Фонтанка-SUP - 2021»!
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