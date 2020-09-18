В Ленинградском зоопарке минувшей ночью в течение полутора часов тушили пожар. Его причиной мог стать сильный ветер. Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Петербургу, вызов в Александровский парк, 1, поступил 18 сентября в 00:18. Там горел деревянный вольер без животных площадью 12 кв. м. На тушении работали 20 человек и пять единиц техники, в 1:52 пожар ликвидировали. По предварительным данным «Фонтанки», возгорание тушили по номеру 1-«бис», была опасность того, что огонь перекинется на соседний вольер с жирафами, но это удалось предотвратить. С прилегающей территории спасли капибару.

Пожар застал капибару в домике на территории вольера для летнего содержания животных, где она укрывалась от дождя, рассказывают в комитете по культуре Санкт-Петербурга. Когда начался пожар, в учреждении сразу сработала сигнализация, и оперативно прибывшая на место директор зоопарка тут же перенесла капибару в другой вольер. Никто не пострадал. Пожар мог спровоцировать шквальный ветер, оборвавший кабель подсветки в домике-укрытии. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе зоопарка, сгоревшие строение было временным вольером для капибары. Он строится на летний период, а с наступлением осени животное переводят в зимний вольер. В этом году капибара переехать ещё не успела, но теперь ей уже придётся это сделать. Пока же она отдыхает после ночных треволнений.

В настоящее время Ленинградский зоопарк работает в штатном режиме.