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18.09.2020 11:27
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В зоопарке в Петербурге тушили пожар. Огонь угрожал жирафу, директор спасла капибару

В Ленинградском зоопарке минувшей ночью в течение полутора часов тушили пожар. Его причиной мог стать сильный ветер.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Петербургу, вызов в Александровский парк, 1, поступил 18 сентября в 00:18. Там горел деревянный вольер без животных площадью 12 кв. м. На тушении работали 20 человек и пять единиц техники, в 1:52 пожар ликвидировали.

По предварительным данным «Фонтанки», возгорание тушили по номеру 1-«бис», была опасность того, что огонь перекинется на соседний вольер с жирафами, но это удалось предотвратить. С прилегающей территории спасли капибару.

Пожар застал капибару в домике на территории вольера для летнего содержания животных, где она укрывалась от дождя, рассказывают в комитете по культуре Санкт-Петербурга. Когда начался пожар, в учреждении сразу сработала сигнализация, и оперативно прибывшая на место директор зоопарка тут же перенесла капибару в другой вольер. Никто не пострадал. Пожар мог спровоцировать шквальный ветер, оборвавший кабель подсветки в домике-укрытии.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе зоопарка, сгоревшие строение было временным вольером для капибары. Он строится на летний период, а с наступлением осени животное переводят в зимний вольер. В этом году капибара переехать ещё не успела, но теперь ей уже придётся это сделать. Пока же она отдыхает после ночных треволнений.

Капибара (Hydrochoerus hydrochaeris)
Капибара (Hydrochoerus hydrochaeris)Фото: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК / vk.com/spbzoopark 
Фото: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК / vk.com/spbzoopark

В настоящее время Ленинградский зоопарк работает в штатном режиме.

Фото: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК / vk.com/spbzoopark

Капибара — это полуводное травоядное млекопитающее из подсемейства водосвинковых, самое крупное среди современных грызунов, до 1–1,35 метра в дину и 50–60 см в высоту (в холке).Обитает на берегах водоёмов в Центральной и Южной Америке.

Фото: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК / vk.com/spbzoopark

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