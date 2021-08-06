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Стали известны победители конкурса публикаций о «Фонтанка-SUP» в соцсетях

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Организаторы «Фонтанка-SUP» подвели итоги конкурса публикаций в социальных сетях о карнавальном заплыве, который прошел 31 июля. Были выбраны авторы четырех самых ярких постов. Смотрите и наслаждайтесь.

@harpo_beagle

#фонтанкасап #фонтанкасап2021 #впитереплыть #fontankasup #fontankasup2021

♬ Ya v momente - Dzharakhov & Markul

Напомним, что для участия в конкурсе нужно было опубликовать фото или видео в социальных сетях с хештегами фестиваля:

#fontankasup2021

#fontankasup

#впитереплыть

В ближайшее время мы свяжемся с победителями и передадим инструкции, как и где можно будет забрать ценные призы от «Фонтанки».

О том, как прошел «Фонтанка-SUP», читайте в рубрике события.

Фото: Aleksandra Shipilova

«Фонтанка-SUP» — физкультурное мероприятие, которое уже в шестой раз организовано и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году событие состоялось 31 июля при поддержке Комитета по культуре и Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть!». За годы существования «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга.

© Фонтанка.Ру

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