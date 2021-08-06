Организаторы «Фонтанка-SUP» подвели итоги конкурса публикаций в социальных сетях о карнавальном заплыве, который прошел 31 июля. Были выбраны авторы четырех самых ярких постов. Смотрите и наслаждайтесь.
@harpo_beagle
#фонтанкасап #фонтанкасап2021 #впитереплыть #fontankasup #fontankasup2021♬ Ya v momente - Dzharakhov & Markul
Напомним, что для участия в конкурсе нужно было опубликовать фото или видео в социальных сетях с хештегами фестиваля:
#fontankasup2021
#fontankasup
#впитереплыть
В ближайшее время мы свяжемся с победителями и передадим инструкции, как и где можно будет забрать ценные призы от «Фонтанки».
О том, как прошел «Фонтанка-SUP», читайте в рубрике события.