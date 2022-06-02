В России создают свой суд по правам человека на замену ЕСПЧ

Ассоциация юристов России начала работу по созданию суда по защите прав человека, который призван стать альтернативой ЕСПЧ. Об этом 2 июня заявил глава организации Сергей Степашин.
«Мы сейчас запустили механизм создания рабочей группы, нас уже поддержали силовые структуры, администрация президента <...>, был доклад о серьезной работе по созданию альтернативного суда по защите прав человека», — сообщил он на совместном заседании президиума и правления организации в Минюсте (цитата по «Интерфаксу»).
Сроки появления отечественной альтернативы экс-премьер не назвал.
В конце марта спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что страны СНГ могут создать собственный «неполитизированный и объективный» суд по правам человека.
16 марта комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. После этого ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ. Подробнее о юридических последствиях выхода России из Совета Европы читайте здесь.