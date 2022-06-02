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    В России создают свой суд по правам человека на замену ЕСПЧ

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    24 комментария

    Ассоциация юристов России начала работу по созданию суда по защите прав человека, который призван стать альтернативой ЕСПЧ. Об этом 2 июня заявил глава организации Сергей Степашин.

    «Мы сейчас запустили механизм создания рабочей группы, нас уже поддержали силовые структуры, администрация президента <...>, был доклад о серьезной работе по созданию альтернативного суда по защите прав человека», — сообщил он на совместном заседании президиума и правления организации в Минюсте (цитата по «Интерфаксу»).

    Сроки появления отечественной альтернативы экс-премьер не назвал.

    В конце марта спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что страны СНГ могут создать собственный «неполитизированный и объективный» суд по правам человека.

    16 марта комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. После этого ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ. Подробнее о юридических последствиях выхода России из Совета Европы читайте здесь.

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    Комментарии (24)

    Zdobsi
    Это бесполезное учреждение. Равно как и остальные органы. Как природоохранная прокуратура, например. Может хватит "карманных" органов? И деньги сэкономим большие, а?
    душилидушили
    Альтернативные права человека в Расее, все верно.

    Всем этим левоохранителям следовало бы помнить, что наш срок на земле довольно короток, и что большинство людей стараются прожить его так, чтобы в конце не было стыдно перед самим собой.
    Ырыс
    Человека этого все знают
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