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Матвиенко: В СНГ может появиться единый суд по правам человека

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Страны СНГ могут создать собственный «неполитизированный и объективный» суд по правам человека. Об этом 29 марта заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.

«Есть идея о том, чтобы создать наш суд по правам человека — стран СНГ. Это было бы правильно, мы могли бы в рамках этого суда рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране», — сказала она (цитата по РИА Новости).

16 марта комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. После этого ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ. Подробнее о юридических последствиях выхода России из Совета Европы читайте здесь.

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Комментарии (27)

Фомальгаут
В Мордоре суд по правам человек! Вот смех! Вот умора! Насмешила Валентина Ивановна... Вроде ещё не 1 апреля......
ABfree
представитель путенской гопоты, Валька-стаканвылезла из норы и что-то опять провякал. о правах человека!!! этот того, кто гадит и сразу прячется в свой бункер что ли?
altnec
Это вброс. Стакан теряет себя.
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