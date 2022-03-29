Матвиенко: В СНГ может появиться единый суд по правам человека

Страны СНГ могут создать собственный «неполитизированный и объективный» суд по правам человека. Об этом 29 марта заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.



«Есть идея о том, чтобы создать наш суд по правам человека — стран СНГ. Это было бы правильно, мы могли бы в рамках этого суда рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране», — сказала она (цитата по РИА Новости).



16 марта комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. После этого ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ. Подробнее о юридических последствиях выхода России из Совета Европы читайте здесь.

