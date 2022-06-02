Ищите женщину. Медведи в Ленобласти забеспокоились, на видео — крупный самец встаёт на задние лапы

Медведь внимательно обследует стволы и ветки деревьев, даже встаёт на задние лапы. Так он пытается понять, не проходила ли здесь медведица и не занята ли эта территория конкурентом. Во время гона самцы активно метят территорию: оставляют следы когтей на стволах, делают «закусы», то есть надламывают зубами ветки. Они стараются дотянуться до самых высоких веток, чтобы продемонстрировать свои габариты.

«Делая метки, самцы оставляют за собой так называемую «поисковую тропу». Именно по запаху этой тропы самка и принимает решение: идти ей за медведем или нет? Достоин ли он стать отцом ее будущих медвежат? У медведей именно самка является инициатором брачных отношений, но для этого ей нужно сначала побороть в себе врожденный страх перед самцом. <...> Отыскав своего будущего жениха, она еще несколько дней привыкает к его присутствию, порой даже демонстрируя нешуточную агрессию — пока не произойдет сближение животных, спаривание. Супружеская пара у бурых медведей образуется на период от двух до трех, а иногда и до четырех недель. В период активной фазы брачного периода, которая обычно длится около недели, животные спариваются 2–3 раза в день. <...> После окончания гона самец навсегда покидает медведицу. Врожденный страх перед самцом медведице необходим для безопасности при воспитании своего потомства, ведь медведи каннибалы. При встрече с медвежатами самец способен напасть на детенышей, и матери приходится постоянно быть начеку. Известны случаи, когда самец нападал и съедал даже своих детей», — рассказывает Павел Глазков.

