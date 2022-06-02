Эх, доля воровская. Леху Иркутского сажают четки, шансон и анонимы

За стеклом зала Петербургского городского суда сидит лицо среднего возраста, в очках и обычном прикиде. Для обвинения он — вор Леха, коронованный на излете 90-х Дедом и Гориллой. Для защиты — товарищ Гудына, последние 19 лет никакими темными процессами не управлявший. Но мы о том, как это было смешно. Вплоть до того, что прокурора сравнили с Жорой Новгородским.



В прениях 31 мая прокуратура попросила посадить ньюсмейкера, да еще и изъять найденный у его знакомого воровской общак. Обвинение упирает на анонимных свидетелей и специалиста, который ездит по судам в регионах и делится познаниями о блатном мире. Адвокаты взяли троллингом.

Статья УК 210.1 родилась 1 апреля 2019 года, звучит как «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Норма стоит перед угоном самолета. Если верить данным ГАС «Правосудие», наш приговор будет 18-м в России.



Обобщая текст прокурора — Гудына был коронован в 1999 году, в 2018-м он начал ставить своих людей на роли смотрящих и положенцев в новгородских колониях «Восход», «Дзержинск» и лечебно-исправительных Боровичах. Авторитет, по версии следствия, организовал азартные игры и сбор общака, понизил двух сидельцев в иерархии, разрешал внутривидовую склоку в Крестах. А еще у него есть прозвище, четки, биография на ресурсе «Прайм Крайм» и симпатия к песне «Доля воровская».



Обвиняет Гудыну новгородская прокуратура в лице Георгия Жукова. Отбивают — адвокаты Андрей Танасчишин и Анатолий Пальмский. «Фонтанка» приводит лучшие цитаты, местами сокращенные до сути. Иначе так увлечешься, что начальника станешь называть смотрящим.



Обвинение: Кандидат юридических наук Воронцов показал в суде, что юридический термин «лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии» и используемое понятие «вор в законе» — тождественны. Тот факт, что Гудына обрел этот статус, не вызывает сомнений. То было в Петербурге с согласия Деда Хасана, Чикоры, Гориллы и других. Информацию об этом подтвердили осужденные из Новгородской области и невольники Крестов.

Защита: Нет сомнений, кричит прокурор Жуков, все доказано. Вообще, отсутствие сомнений — это его конек. Если мы считаем, что лицо, занимающее положение в высшей преступной иерархии, это и есть вор в законе, то невозможно с юридической точки зрения построить вынесение законного приговора. С должностными лицами, например, есть приказы о назначении и инструкции, а касательно вот этой субкультуры мы можем сделать выводы, основанные только на слухах, нет никакого реестра. Я так понимаю, кроме оперативных сотрудников ФСИН, свидетелей под псевдонимами и анонимного ресурса «Прайм Крайм», больше никто не в курсе.



Нашли какого-то эксперта… Это как если бы эксперт в области анатомии рассказывал нам, что лечение онкологических заболеваний необходимо осуществлять только клизмой, поскольку это прекрасный способ оперативного проникновения в тело человека.



Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»

Никто из свидетелей не был очевидцем коронации Гудыны. По обвинению получается — идет Гудына, ему навстречу Дед Хасан. В воры принимаешь? Да не вопрос. Причем у Гудыны нет ни одной судимости вплоть до 2006 года. Эпизоды, ему предъявляемые, датируются началом марта 2018 года, то есть до тех пор, а это 19 лет со дня «коронации».



Также, по версии обвинения, получается, что Гудына короновался, чтобы затем устроиться на должность экспедитора.

Леха известен тюремным бунтом в феврале 2004 года. Считается, что он стоял во главе массовой голодовки осужденных в шести учреждениях. Не меньшую популярность получила перестрелка в Турции с его участием и участием другого яркого персонажа — Алика Рыжего. Гудына был задержан 4 июня 2020 года.

Обвинение: Согласно показаниям свидетелей, Гудына назначил одного смотрящего, а потом другого… На зоне в 2018 году Гудыной смотрящим был назначен Караваев. Сотрудники лагеря подтвердили, что Караваев был назначен по рекомендации Стаса-Цветка, который распределял между осужденными так называемый грев в размере от 200 до 250 тысяч рублей, который дважды в год поступал именно от Гудыны.



У обвинения многое крутилось, например, вокруг фамилии Царев. Царев был допрошен и отрицал, что в колонии был смотрящий и что назначил его Леха Иркутский, но свидетели обвинения это опровергают. Царев в целом характеризован положительно, главным образом за его участие в оперативных мероприятиях, по результатам которых был предотвращен пронос на территорию колонии мобильных телефонов. При этом он 15 раз привлекался к дисциплинарной ответственности. Таким образом, фактически Царев лжесвидетельствовал.



Защита: Все изложенные в обвинении доводы строятся на показаниях нескольких засекреченных свидетелей, которые не были очевидцами ничего из того, о чем они говорят.

Вот есть Царев. Он приходит и говорит: знаете, с точки зрения своего статуса я козел. То есть сотрудничаю с администрацией. Для нас очевидно, что выгораживать и защищать Гудыну у него нет никакого резона. Но он говорит, что не было никаких смотрящих и карточных игр, они фактически щемили всю эту зону, все были в ежовых рукавицах и никакая черная масть пролезть не могла. Но нет, Царев наврал.

Другие не были допрошены, а один опровергает, что был смотрящим. Китадзе, например, активно сотрудничал с ФСИН и, следуя принципам воровского уклада, не мог занимать эту должность. Следующий, Караваев, до прибытия в колонию семь раз поощрялся администрацией. Получается, в тот момент и он одновременно был смотрящим.

Это как вменить Гудыне организацию убийства, а понятных исполнителей не привлечь.

Обвинение: Гудына в поддержание своего авторитета в декабре 2019 года дал указание избить некоего Шушаняна за его отказ подчиняться воле Гудыны. Ведь Шушанян выпил и стал предъявлять смотрящему, что он не справляется со своими обязанностями и лагерь постепенно переходит под полный контроль администрации. Он потребовал отдать ему тычковки (тетради с учетом общака) и оскорбил Леху Иркутского. Шушанян обратился к администрации, и его поместили в штрафной изолятор.



Защита: Согласно версии обвинения, администрация исправительного учреждения достоверно знала, кто смотрящий, кто организует сбор общака. И что они делают? Они, узнав о приказе избить и понизить в статусе Шушаняна, отправляют в штрафной изолятор кого? Бинго, самого Шушаняна!

Для меня лично очевидно, что, когда сотрудники ФСБ появляются на пороге следственных органов с этими материалами, где есть рапорты и опросы секретных свидетелей, в этот миг очи следователя наполняются ярким патриотическим огнем и они незамедлительно бегут к своим компьютерам что-то там возбуждать. А дальше начинают плясать с бубном вокруг собранных материалов. Как же мы будем доказывать вину Гудыны?



Никто из участников процесса не пояснил, где общак, в какой форме, каков его размер, порядок пользования, транзит. Если общак есть, пожалуйста, установите его. Мне самому интересно, он есть или нет.

Про азартные игры — нет никаких дисциплинарных взысканий, не говоря уже о том, что это отдельный состав. Я не думаю, что кто-то будет спорить с тем, что проводить азартные игры, не имея игральных карт, невозможно. Но в материалах дела нет факта изъятия хоть у кого-то карт. Вопрос: как проводились азартные игры? На скакалке или в ладушки? Я склонен полагать, что скорее в ладушки, скакалку отнять можно, а ручки нет.



Обвинение: На наличие у Гудыны высшего криминального статуса указывает и такой важный признак, как прозвище. Также у него были найдены четки с воровской тематикой.

Защита: А вот это в условиях юмористической программы вызвало бы шквал аплодисментов. На чем основаны такие выводы, до конца неясно. Однако, например, если прокурора Жукова кто-то начнет называть Жора Новгородский, он вряд ли согласится со своим высшим криминальным статусом по изложенным им же аргументам.

Наличие у Гудыны воровской атрибутики также пробудило в обвинении неутолимое желание высказаться о доказанности вины. Полагаю, что если бы в ходе проведения обыска у Гудыны был обнаружен шарф и шапочка с символикой футбольного клуба «Зенит», это в сознании наших процессуальных противников несомненно свидетельствовало бы о занятии должности вратаря, ну или, скажем, полузащитника.



Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Гудына в последнем слове отметил, что не понимает обвинение. Свой криминальный статус и коронацию Леха Иркутский никак не комментировал.

«Я понимаю, насколько тяжело принимать, будучи участником этой государственной машины, какие-то честные, справедливые решения — по совести и в рамках законодательства, вразрез с порочной правоприменительной практикой, которая сложилась в моей стране в последний десяток лет. Гудыну прошу оправдать», — обратился к судье адвокат Пальмский.



Приговор судья зачитает 16 июня. Обвинение просит 13,5 года.



Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»