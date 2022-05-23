Прокуратура просит отправить «вора в законе» Леху Иркутского за решётку на 13,5 лет

Первая часть судебных прений состоялась в Санкт-Петербургском городском суде 23 мая. Обвинение считает доказанным факт того, что Алексей Гудына был коронован как вор в законе.

Гудыну судят по статье 210.1 Уголовного кодекса – занятие высшего положения в преступной иерархии. Как передает корреспондент «Фонтанки», в заседании гособвинитель привёл несколько аргументов, доказывающих статус Гудыны как вора в законе, известного по прозвищу Лёха Иркутский. Согласно показаниям свидетелей (большая часть – под псевдонимами), Леху короновал Дед Хасан. Обвинение считает доказанным, что Гудына назначал смотрящих в двух колониях и лечебном исправительном учреждении в Новгородской области, а также имел влияние на места лишения свободы в Петербурге. Он участвовал в воровских сходках, подписывался под воровскими прогонами (так называют документ, в котором, например, кого-то могут лишить воровского статуса), на зонах в день рождения Гудыны поднимали чифир за его здоровье.

Обвинение просит лишить Гудыну свободы на 13,5 лет и считает, что первые пять он должен отсидеть в тюрьме (туда отправляют рецидивистов, за особо тяжкие преступления и злостных нарушителей режима). Также прокурор предлагает изъять в пользу государства арестованные 800 тысяч рублей и почти шесть тысяч долларов – воровской общак.



Сам Гудына внимательно слушал прокурора и его слова не раз подсудимого повеселили.



Защита после речи гособвинителя попросила перерыв в прениях на две недели. Суд дал два дня.