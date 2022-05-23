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    Прокуратура просит отправить «вора в законе» Леху Иркутского за решётку на 13,5 лет

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    5 комментариев

    Первая часть судебных прений состоялась в Санкт-Петербургском городском суде 23 мая. Обвинение считает доказанным факт того, что Алексей Гудына был коронован как вор в законе.

    Гудыну судят по статье 210.1 Уголовного кодекса – занятие высшего положения в преступной иерархии. Как передает корреспондент «Фонтанки», в заседании гособвинитель привёл несколько аргументов, доказывающих статус Гудыны как вора в законе, известного по прозвищу Лёха Иркутский. Согласно показаниям свидетелей (большая часть – под псевдонимами), Леху короновал Дед Хасан. Обвинение считает доказанным, что Гудына назначал смотрящих в двух колониях и лечебном исправительном учреждении в Новгородской области, а также имел влияние на места лишения свободы в Петербурге. Он участвовал в воровских сходках, подписывался под воровскими прогонами (так называют документ, в котором, например, кого-то могут лишить воровского статуса), на зонах в день рождения Гудыны поднимали чифир за его здоровье.

    Обвинение просит лишить Гудыну свободы на 13,5 лет и считает, что первые пять он должен отсидеть в тюрьме (туда отправляют рецидивистов, за особо тяжкие преступления и злостных нарушителей режима). Также прокурор предлагает изъять в пользу государства арестованные 800 тысяч рублей и почти шесть тысяч долларов – воровской общак.

    Сам Гудына внимательно слушал прокурора и его слова не раз подсудимого повеселили.

    Защита после речи гособвинителя попросила перерыв в прениях на две недели. Суд дал два дня.

    «Фонтанка» писала о Гудыне в феврале 2004 года. Тогда Лёха Иркутский разослал по изоляторам и колониям письмо с требованием объявить голодовку с целью убрать с должности руководство колонии № 4. Его призыву последовали пять тысяч заключённых в 6 из 16 учреждений пенитенциарной системы. Через несколько дней Гудына был задержан.

    Спустя десять лет имя его фигурировало в новостях о покушении на петербургского мафиози Альберта Рыжего в Турции. В 2017 году Гудыну судили в Петербурге за использование подложных документов.

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    Комментарии (5)

    07A
    Почему как Гудына какая то, так вор в законе?
    274655793
    сын Жириновского сменил фамилию, имя и отчество
    Капитан Очевидность2
    "Гудыну судят по статье 210.1 Уголовного кодекса – занятие высшего положения в преступной иерархии...
    Защита после речи гособвинителя попросила перерыв в прениях на две недели"

    Интересно, что в таком случае может сделать защита? Сказать, что он не вор в законе? И что потом будет с этим НЕ вором?
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